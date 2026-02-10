La decisión de Estados Unidos de cerrar las fronteras a las exportaciones de ganado y la imposición de cuotas compensatorias al jitomate provocaron una caída de 5.4% en las ventas mexicanas de agroalimentos al mundo durante el 2025, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El año pasado las exportaciones de la agroindustria alcanzaron los 51 mil 187 millones de dólares, cifra menor a la de 2024. En tanto que las importaciones aumentaron en 2.7% al llegar a los 46 mil 521 millones de dólares, según GCMA que cita datos del Banco de México (Banxico).

Las exportaciones que se redujeron fueron las siguientes: cerveza, tequila, ganado en pie y carne de res, berries –fresas y frambuesas--, jitomate y chiles.

El cierre de fronteras que declaró Estados Unidos, en mayo del 2025, contra el ganado mexicano por la aparición de casos de gusano barrenador llevó a una caída de las exportaciones de 21.8%. Foto: Especial

En un comunicado, GCMA expuso que desde 2016 la balanza agroalimentaria pierde fuerza y el superávit retrocede a niveles no vistos, desde hace una década. El año pasado la diferencia entre exportaciones e importaciones dejó una cifra positiva para México de 4 mil 666 millones de dólares, cifra menor a los 8 mil 819 millones de dólares del 2024.

El cierre de fronteras que declaró Estados Unidos, en mayo del 2025, contra el ganado mexicano por la aparición de casos de gusano barrenador llevó a una caída de las exportaciones de 21.8%.

Con una caída de 23.6% cerraron el año las exportaciones de jitomate, al cual el gobierno de Estados Unidos grava, desde el 14 de julio, con un 17.09% de cuota compensatoria, tras el fallo estadounidense en el que se acusa a los productores mexicanos de vender la hortaliza por debajo de su precio real de mercado.

No obstante, algunos productos aumentaron el valor de sus exportaciones como el aguacate y el azúcar.

