Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

La decisión de Estados Unidos de cerrar las fronteras a las exportaciones de ganado y la imposición de al jitomate provocaron una caída de 5.4% en las ventas mexicanas de agroalimentos al mundo durante el 2025, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El año pasado las exportaciones de la agroindustria alcanzaron los 51 mil 187 millones de dólares, cifra menor a la de 2024. En tanto que las importaciones aumentaron en 2.7% al llegar a los 46 mil 521 millones de dólares, según GCMA que cita datos del Banco de México (Banxico).

Las exportaciones que se redujeron fueron las siguientes: cerveza, tequila, ganado en pie y carne de res, berries –fresas y frambuesas--, jitomate y chiles.

Lee también

El cierre de fronteras que declaró Estados Unidos, en mayo del 2025, contra el ganado mexicano por la aparición de casos de gusano barrenador llevó a una caída de las exportaciones de 21.8%. Foto: Especial
El cierre de fronteras que declaró Estados Unidos, en mayo del 2025, contra el ganado mexicano por la aparición de casos de gusano barrenador llevó a una caída de las exportaciones de 21.8%. Foto: Especial

En un comunicado, GCMA expuso que desde 2016 la balanza agroalimentaria pierde fuerza y el superávit retrocede a niveles no vistos, desde hace una década. El año pasado la diferencia entre exportaciones e importaciones dejó una cifra positiva para México de 4 mil 666 millones de dólares, cifra menor a los 8 mil 819 millones de dólares del 2024.

El cierre de fronteras que declaró Estados Unidos, en mayo del 2025, contra el ganado mexicano por la aparición de casos de gusano barrenador llevó a una caída de las exportaciones de 21.8%.

Lee también

Con una caída de 23.6% cerraron el año las exportaciones de jitomate, al cual el gobierno de Estados Unidos grava, desde el 14 de julio, con un 17.09% de cuota compensatoria, tras el fallo estadounidense en el que se acusa a los productores mexicanos de vender la hortaliza por debajo de su precio real de mercado.

No obstante, algunos productos aumentaron el valor de sus exportaciones como el aguacate y el azúcar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas

Visa electrónica para brasileños. Foto: ChatGPT

Entra en vigor la visa electrónica mexicana para brasileños: ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo tramitarla?

Visa americana. Foto: Istock

¿Qué pasa si mi estancia I‑94 vence en Estados Unidos? Consecuencias, multas y cómo solicitar una extensión

Viaje en avión/ iStock/furtaev

Los errores más comunes al viajar en avión que están vaciando tu cartera (y casi nadie evita)