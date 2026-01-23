El valor de las exportaciones de los países de América Latina y el Caribe se expandió 6.4% durante 2025, cifra que refleja una aceleración en el crecimiento de este rubro con respecto a la tasa de 4.7% registrada en 2024, pese los temores generados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Estimaciones publicadas el jueves por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que, por regiones, destaca Mesoamérica, con una expansión prevista de 7.2% en el año que recién terminó, casi el doble de lo alcanzado en el anterior, de 3.8%. Específicamente en el caso de México, las ventas externas escalaron un estimado de 6.6%, frente a 4.2% de 2024.

Dentro de esta área, sobresalen las exportaciones de Centroamérica, con un fuerte crecimiento promedio de 11.5% en 2025, tras el estancamiento registrado en el periodo anterior.

En el caso de las naciones de América del Sur, el BID pronostica que los envíos externos aumentaron 5.1% en 2025, luego del crecimiento de 4.4% de 2024.

En el Caribe las exportaciones se moderaron el año pasado: el crecimiento estimado de 14.6% no superó la tasa de 41.2% registrada anteriormente.

El avance en las ventas al exterior en Latinoamérica y el Caribe se debe principalmente a un aumento del volumen de los bienes exportables y no tanto a una mejora en los precios, que solo crecieron marginalmente, señaló el reporte del BID.

Entre los rubros y productos con aumentos el año pasado, el BID incluye la minería, especialmente el oro, el cobre y la plata, y el sólido desempeño de la agroindustria, entre ellos el café, cacao, frutas y carnes, junto a sectores manufactureros como suministros médicos, vehículos y los plásticos.

Según el análisis del BID, existen señales de que la región “podría entrar en una fase de expansión comercial sostenida”, a pesar de que el balance de riesgos para el comercio “se mantiene sesgado a la baja, y las perspectivas continúan sujetas a un entorno de alta incertidumbre”.

En el caso de las importaciones se evidenció también dinamismo, con un alza de 6.1% en las compras en 2025, tras el aumento de 3.2% en 2024, "en línea con el repunte de la demanda interna y la evolución del comercio global", indica el reporte.

El reporte del Banco Interamericano advierte que la región necesita impulsar reformas y atraer inversiones para elevar la productividad y competitividad de sus economías.