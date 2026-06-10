Estados | 10-06-26 | 16:20 | Actualizada | 10-06-26 | 16:20 |

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Las colapsaron un puente en el municipio de Huehuetán donde no se puede acceder a 12 viviendas del área.

La caída de la estructura arrasó con líneas de alcantarillado y tuberías de agua potable e interrumpe esos servicios básicos.

Autoridades de Protección Civil informaron que brigadas de auxilio se movilizaron a la zona y despliegan medidas de seguridad.

En esa misma región, pero en y Tuxtla Chico, rescatistas de Protección Civil de esos municipios, personal de bomberos, vialidad y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene activos los protocolos de búsqueda y rescate en la región.

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Las brigadas continúan con el rastreo y monitoreo en las aguas de un río de Cacahoatán donde un hombre fue arrastrado por las corrientes.

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Lugareños dijeron que la persona desaparecida en los torrentes de aquel municipio, ubicado en la región Soconusco.

El hombre intentó cruzar el afluente en compañía de dos familiares cuando la corriente se encontraba muy fuerte. En ese momento, pobladores de la zona lograron rescatar con vida a dos mujeres.

dmrr

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