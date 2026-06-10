El hallazgo de insectos rastreros en las áreas comunes del hogar detona, de forma casi instintiva, la acción de pisarlos como un método inmediato de control.

Sin embargo, agencias sanitarias y empresas globales especializadas en el manejo integrado de plagas desaconsejan de manera rotunda esta práctica debido a las consecuencias colaterales en la salud humana y la higiene ambiental.

Lejos de solucionar el problema, aplastar una cucaracha desencadena la liberación inmediata de microorganismos y alérgenos latentes que permanecen en el cuerpo del espécimen, empeorando las condiciones de salubridad del espacio habitado.

Olores naturales que repelen cucarachas. Fuente: Freepik.

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La dispersión de alérgenos y bacterias en el entorno doméstico

De acuerdo con los manuales técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cucarachas funcionan como vectores mecánicos de una gran variedad de patógenos perjudiciales. Al reventar el exoesqueleto del insecto, bacterias alojadas en su organismo (tales como Salmonella, E. coli y diversos tipos de estafilococos) se esparcen por la superficie del suelo, el aire circundante y la propia suela del calzado. Esta acción facilita que los microorganismos se trasladen de forma involuntaria hacia otras habitaciones de la casa, multiplicando el riesgo de enfermedades estomacales.

Asimismo, los residuos microscópicos del cuerpo de estos insectos son causantes directos de afecciones en el sistema respiratorio. La Asociación Americana de Pulmón (American Lung Association) señala que los fragmentos de la piel, la saliva y los desechos de las cucarachas contienen proteínas específicas que actúan como alérgenos severos.

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Cuando el insecto es aplastado, estas partículas se volatilizan y quedan suspendidas en el ambiente de las habitaciones, lo que llega a desencadenar ataques de asma crónicos o reacciones alérgicas agudas, especialmente en infantes y personas con vulnerabilidades respiratorias previas.

Las cucarachas tienen un ciclo de vida dividido en etapas. Fuente: Freepik.

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El efecto llamada y la resistencia biológica de la especie

La destrucción física del espécimen no solo compromete la higiene, sino que incrementa las posibilidades de una infestación mayor a través de estímulos químicos. Las guías de prevención de plagas de la firma internacional Rentokil explican que, al ser aplastadas, las hembras que portan una cápsula protectora de huevos (denominada ooteca) pueden liberarla de forma intacta. Estos huevos se adhieren con facilidad a las superficies de los zapatos y eclosionan días después en puntos recónditos de la vivienda. Adicionalmente, el cuerpo destruido libera feromonas de agregación y olores particulares que funcionan como un "efecto llamada" para otros ejemplares carroñeros de la misma especie o plagas secundarias como las hormigas.

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Por otra parte, la anatomía de estos organismos presenta una resistencia natural sorprendente. Los estudios mecánicos aplicados a los insectos demuestran que algunas especies soportan cientos de veces su peso corporal gracias a la flexibilidad de sus placas exoesqueléticas.

Una pisada rápida o mal ejecutada suele no resultar letal; el espécimen simula su muerte durante unos instantes y huye hacia las grietas una vez que cesa la presión. Por tal motivo, los especialistas sugieren sustituir el impacto físico por el uso de trampas físicas, cebos específicos en gel o polvos secantes de grado regulado, asegurando una eliminación limpia que mantenga la integridad sanitaria del hogar.

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