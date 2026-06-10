Ciudad Juárez.- A raíz de las altas temperaturas que se registran en el estado de Chihuahua, se emitió este día una alerta a la población para extremar precauciones para prevenir el golpe de calor.

En Ciudad Juárez, la dirección de Protección Civil, emitió una advertencia preventiva, por temperaturas elevadas para este miércoles 10 de junio, debido a que se espera una temperatura máxima de 39 grados Celsius bajo condiciones de cielo mayormente soleado.

Las autoridades informaron que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días. Para el jueves se pronostica una máxima de 39 grados y una mínima de 25 grados, mientras que para el viernes se espera una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 23 grados.

En ambos días persistirán las condiciones de calor intenso, aunque para el viernes aumenta ligeramente la probabilidad de lluvia, con valores de entre 9 y 20 por ciento.

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Al respecto, la Secretaría de Salud en la entidad, informó que estas condiciones pueden poner en riesgo la vida de las personas, ya que se pueden presentar golpes de calor, el cual ocurre cuando el organismo, pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura corporal, debido a una exposición prolongada al calor intenso o a los rayos solares.

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Para prevenir este padecimiento la dependencia recomienda mantenerse bien hidratado, aun cuando no se tenga sensación de sed

Además se exhorta a la población evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas; utilizar ropa ligera y de colores claros; protegerse con sombrero, sombrilla o gorra y aplicar protector solar cuando sea necesario.

Entre los principales síntomas se encuentran dolor de cabeza, irritabilidad, confusión, alteraciones en la conducta, mareo, náuseas, vómito, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, así como piel caliente, enrojecida y con signos de deshidratación.

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En casos graves la persona puede presentar convulsiones, pérdida del estado de alerta, coma e incluso fallecer.

Se prevé que las altas temperaturas en la entidad continúen hasta el próximo fin de semana, oscilando entre los 37 y 38 grados centígrados en diversos municipios de Chihuahua.

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