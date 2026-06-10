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Ciudad Juárez.- En un mega operativo realizado por agentes del Ministerio Público, personal de Periciales, AEI, SSPE, DEFENSA y Guardia Nacional, se logró el aseguramiento de Armas, drogas, así como la detención de 15 personas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Lo anterior, se realizó como resultado del trabajo conjunto y coordinado entre corporaciones estatales y federales para el cumplimiento simultáneo de 21 órdenes de cateo, en seguimiento a investigaciones de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se logró el aseguramiento de armas y drogas, así como la detención de 15 personas.
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De manera oficial se dijo, que el despliegue de alrededor de 600 personas, entre agentes del Ministerio Público, personal de Servicios Periciales, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional (GN), durante los 21 cateos realizados, permitió obtener indicios que aportarán a las carpetas de investigación.
Como resultado, 15 personas fueron detenidas y se aseguraron: cuatro armas de fuego, 55 cartuchos de diversos calibres, dosis de cocaína y cristal, un vehículo, 12 mil 070 pesos en efectivo, un dron, 12 teléfonos celulares, dos DVR, cuatro tabletas electrónicas y cuatro computadoras portátiles.
Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público correspondiente, quienes se encargará de continuar con las indagatorias.
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dmrr/cr
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