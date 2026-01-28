En 2025 las exportaciones totales de México se incrementaron 7.6% respecto al año previo, para totalizar 664 mil 837 millones de dólares, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos publicados muestran que se trató del mayor incremento desde 2022, cuando avanzaron 16.7%. En tanto, las importaciones también crecieron a una tasa anual de 4.4%, al registrar un total de 664 mil 66 millones de dólares.

Así, la economía mexicana cerró el año pasado con un superávit comercial de 771 millones de dólares, impulsado por las exportaciones no petroleras, y tras un déficit de 18 mil 541 millones de dólares en 2024.

El Inegi atribuyó el alza en el saldo a un superávit de la balanza de productos no petroleros, que alcanzó 26 mil 323 millones de dólares en 2025, tras reportar 2 mil 686 millones de dólares un año antes.

También señaló un aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, que fue de 21 mil 226 millones de dólares, tras la cifra anterior de 25 mil 552 millones. Las ventas petroleras se contrajeron 26.4% en 2025, al totalizar 21 mil 245 millones de dólares, mientras que las no petroleras avanzaron 9.3%, hasta 643 mil 592 millones.

En tanto, las importaciones petroleras cayeron 6.6% hasta 46 mil 797 millones de dólares y las compras no petroleras crecieron 5.3% a 617 mil 269 millones.

La balanza comercial se publica a más de un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, destino de más de 80% de las exportaciones mexicanas, y quien impulsó una guerra comercial y amagó con aranceles de 25% a México por la migración y drogas, en particular fentanilo.

Hasta ahora, el país ha logrado sortear la imposición de aranceles, aunque está en curso la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 17.9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 28%”, destacó el Inegi.

Gráfica: Elaboración propia

Sólo en diciembre, México tuvo un superávit de 2 mil 430 millones de dólares, es decir, 31.4% más que en el mismo mes de 2024.

Las exportaciones totales en el último mes de 2025 avanzaron 17.2% interanual, hasta 60 mil 651 millones de dólares, y las importaciones ascendieron 16.7%, hasta 58 mil 221 millones de dólares.

México cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, con menor dependencia del petróleo y más diversificación de mercados.

Reto sectorial

Tras darse a conocer los datos del Inegi, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) dijo que la fortaleza de las ventas al exterior del país debe traducirse en mayor crecimiento económico.

El presidente ejecutivo del organismo empresarial, Sergio E. Contreras Pérez, dijo que para reducir la brecha entre el crecimiento del comercio exterior y la actividad económica se deben lograr encadenamientos productivos y dar mayor valor agregado en lo que produce.

“México es una potencia exportadora que ocupa papeles de liderazgo a nivel global y es el principal socio comercial de Estados Unidos. Exporta más de 1.26 millones de dólares por minuto”, destacó.

Sin embargo, expuso que esta fortaleza exportadora convive con un crecimiento económico moderado, ya que el avance del Producto Interno Bruto (PIB) se estimó en apenas 0.39% para 2025.

“Lejos de representar una contradicción, muestra oportunidades para fortalecer el contenido nacional, los encadenamientos productivos y la generación de mayor valor agregado dentro del país”, afirmó.

Por ejemplo, gran parte de las exportaciones son del sector automotriz y electrónica, importando una proporción relevante de insumos, lo que limita el impacto del comercio exterior en el crecimiento, mencionó. Con información de EFE.