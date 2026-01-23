A pesar de que, en el 2025, las exportaciones mexicanas de algunos bienes agrícolas y vehículos se redujeron por las cuotas compensatorias, aranceles y el cierre de fronteras, se mantuvo el dinamismo en el intercambio de productos, dijo la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

La presidenta de dicho organismo, Eva María Muñoz, detalló que hubo una reducción en los envíos a Estados Unidos de automóviles desde mediados del 2025 por la imposición de aranceles, además de que también a fines de año disminuyeron las ventas de vehículos, sobre todo de marcas europeas establecidas en el país.

Expuso que el sector agrícola fue otro de los afectados porque se cerraron fronteras a las exportaciones mexicanas de ganado en pie, por los casos de gusano barrenador y se impusieron cuotas compensatorias de 17.09% al jitomate mexicano, lo que también redujo las ventas.

De acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) el cierre de la frontera al ganado en pie de México hacia Estados Unidos, al mes de noviembre de 2025, contrajo las exportaciones mexicanas en casi 80% anual, con respecto al mismo período del 2024.

En tanto que las exportaciones de jitomate de enero a octubre de 2025 se redujeron 22%, con respecto al mismo período del año pasado.

El T-MEC continuará, prevé

Por otra parte, la representante de 450 empresas que operan agentes de carga para mover importaciones y exportaciones vía marítima, aérea y terrestre, confió en que se mantendrá la relación comercial entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Expuso que si bien hay optimismo en que saldrán las negociaciones adelante, explicó que el diálogo actual permite prever que así será.

“Si hay platicas y mesas de trabajo operando entre los dos países y si en 2025, pese a las presiones de la administración Trump, México se mantuvo como el primer socio comercial de Estados Unidos, es por algo, por una relación viva e importante para la región”, afirmó.

Confió en que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía escuchó a los diversos sectores en las mesas de trabajo organizadas, en donde se abordaron los puntos fundamentales que deben considerarse en la revisión del T-MEC.

Dijo que su gremio apoyará al equipo negociador mexicano para compartir información y aportar sugerencias basadas en la experiencia de los agentes de carga.

