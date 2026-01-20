La incertidumbre que prevalece sobre la renegociación del T-MEC está impactando el panorama de inversión en México, aunado al cambio en el Poder Judicial y las modificaciones en la Ley Electoral que se verán en los próximos meses, señaló el banco estadounidense J.P Morgan.

Para la firma, la incertidumbre sobre las inversiones sigue siendo alta, pero ha quedado atrás la presión por el tema arancelario y los inversionistas mantienen la mirada sobre el futuro comercial en América del Norte.

“La falta de claridad con respecto a la renegociación del T-MEC está teniendo consecuencias. Además, los cambios del año pasado en el sistema judicial y las próximas modificaciones a la Ley Electoral están socavando aún más el marco institucional nacional”, dijo.

Lee también FMI mantiene sin cambio pronóstico de crecimiento económico de México para 2026

En un análisis, la firma financiera comentó que se mantiene el riesgo de no lograr un acuerdo dentro del T-MEC, con lo cual la inversión seguirá débil.

“Dado que el riesgo de un Brexit sin acuerdo persiste en América del Norte, los inversores seguirán posponiendo sus planes de inversión”, explicó.

J.P. Morgan agregó que la publicación del PIB de noviembre en México aportará más información para comprender el dinamismo de la actividad económica del país al comenzar el nuevo año y debería responder algunas preguntas sobre la situación actual de las condiciones externas e internas.

Lee también Crecimiento económico de México seguirá débil en 2026; especialistas advierten riesgos y ventanas de oportunidad

En un análisis, la firma financiera comentó que se mantiene el riesgo de no lograr un acuerdo dentro del T-MEC, con lo cual la inversión seguirá débil. Fotos: Pixabay/ELUNIVERSAL

Inflación e impuestos especiales

En tanto, dijo, el dato de inflación de enero, que se publicará esta semana, ayudará a responder otras preguntas, pero principalmente si los impuestos especiales y los aranceles impuestos a los países sin tratado de libre comercio tendrán un efecto puntual sobre la inflación.

“El impacto mecánico de los impuestos especiales aprobados en el Presupuesto de 2026 debería ser más notable en la primera edición del año —cuyos detalles se publicarán el jueves— y la atención se centrará en los alimentos procesados, que prevemos que añadirán poco menos de 20 puntos básicos a la inflación general en la primera quincena de enero”, dijo.

Lee también Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

La firma explicó que, más allá de este componente limitado, no prevé grandes presiones, con impactos moderados en los bienes no alimentarios que serían susceptibles a los aranceles recientemente aprobados para los países sin tratado de libre comercio.

Sin embargo, agregó, prevé que su efecto sea más prolongado, afectando principalmente a los automóviles, seguidos de la ropa, el cuidado personal y los productos de limpieza.

“Sigue siendo preocupante que la inversión fija bruta no se haya recuperado, incluso con la disminución de la incertidumbre arancelaria. La inversión fija bruta ha estado en contracción desde mediados de 2024, lo que demuestra que la incertidumbre a nivel interno ha sido más relevante que la nueva política comercial estadounidense. El consumo, junto con la demanda externa, ha evitado una recesión total”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc