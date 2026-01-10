México y Venezuela serán los países con peor desempeño económico en América Latina durante este año.

Así lo estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente documento insignia: Perspectivas Económicas Mundiales, conocido por sus siglas en inglés como WEO.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país que hasta hace una semana encabezaba Nicolás Maduro y que hoy gobierna Delcy Rodríguez se contraerá 3% en 2026, tras expandirse 0.5% en 2025.

De confirmarse la expectativa del FMI, la economía venezolana sufrirá la primera disminución desde 2020, cuando se desplomó 30%.

Lee también México seguirá creciendo poco si no enfrenta los grandes cambios globales: Werner; inflación será superior al 4%, advierte

En el segundo peor sitio del ranking aparece México, cuyo PIB crecerá 1.5% durante 2026, después de avanzar 1% en 2025.

La economía mexicana, con 134 millones de habitantes, alcanzará este año un valor de 2.03 billones de dólares, 26 veces más que la venezolana, cuya población ronda las 27 millones de personas, calculó la organización que dirige Kristalina Georgieva.

El subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza, también espera que el PIB de México avance 1.5% durante 2026 y destacó que fue de los que menos creció en América Latina a lo largo del año pasado.

“El tamaño de la economía mexicana es muy relevante y tenemos un mercado interno muy fuerte, pero la principal fuerza que impulsará el crecimiento este año es la demanda externa, ya que falta fortalecer el mercado interno”, consideró.

Lee también México tendría moderada aceleración económica en 2026; prevalece debilidad en inversión, dicen especialistas

Desde su punto de vista, el PIB de México ya no crece a tasas de 4% o 5% como en décadas pasadas, debido a su madurez.

La economía nacional marcha hoy por debajo de su potencial, que calcula en torno a 2%, ante la falta de inversión, la alta informalidad laboral y el desaprovechamiento de los factores de producción, como el capital y trabajo.

“Sin crecimiento económico no puede existir desarrollo”, explicó Rodolfo Ostolaza durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Un lastre

En su opinión, no sólo se debe reducir la informalidad, que hoy ocupa a 55% de la fuerza laboral, para elevar la recaudación fiscal, sino también con el fin de incrementar la productividad en las actividades de alto valor, como la manufactura y la inteligencia artificial.

Gráficas: Elaboración propia

Lee también El costo laboral eleva la informalidad de forma preocupante, indica el CEESP

El especialista de Banamex ve inviable que la economía nacional ingrese al top 10 de las más grandes del mundo para 2030, como promete el Plan México que presentó hace un año el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El FMI prevé que el PIB crezca 2% en 2027 y se estanque en 2.1% entre 2028 y 2030, lo que, de cumplirse, va a promediar un ritmo de 1.8% durante este sexenio.

La organización reservó su pronóstico para Bolivia y proyecta que la economía de Guyana se dispare 23% este año, luego de avanzar 10.3% durante 2025, lo que será el mayor avance en la región.

Lee también EU decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela, dice Trump; "vamos a cerrar el acuerdo"

Le siguen Argentina y Panamá, cuyo PIB va a expandirse 4% en 2026, de acuerdo con el organismo que nació en 1944 durante la Conferencia de Bretton Woods.

En tanto, Brasil, donde residen 215 millones de personas, se expandirá 1.9% este año y alcanzará un PIB con valor de 2.3 billones de dólares, el más grande de América Latina y continuará en la misma posición, al menos, de aquí a 2030, de acuerdo con el FMI.