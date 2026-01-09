Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

"Ambicioso" acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se firmará el 17 de enero; países europeos respaldan formalmente

Trump se reunirá con Petro en la Casa Blanca; encuentro será en la primera semana de febrero

Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

"Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo", dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de en la Casa Blanca.

Añadió que "la salida de Maduro posibilita un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y Estados Unidos. Integraremos más estrechamente las economías de dos importantes potencias energéticas del hemisferio occidental”.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y traer millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump.

Antes, Trump posteó que "hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación. Este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del GRAN Acuerdo Energético que hemos creado para tales ventas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

