Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.
"Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo", dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de petroleras en la Casa Blanca.
Añadió que "la salida de Maduro posibilita un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y Estados Unidos. Integraremos más estrechamente las economías de dos importantes potencias energéticas del hemisferio occidental”.
"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y traer millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump.
Antes, Trump posteó que "hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación. Este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del GRAN Acuerdo Energético que hemos creado para tales ventas. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.
