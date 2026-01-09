Durante los últimos días, Irán ha registrado múltiples protestas en varias ciudades del país, impulsadas por una crisis económica que va en aumento con una inflación desenfrenada y la depreciación de su moneda, el rial.

Miles de iraníes enfrentan día con día una vida llena de carencias, la cual es ignorada por las autoridades, quienes evitan dar soluciones a sus demandas, priorizando la represión ante cualquier acto de "rebelión" o protesta.

Los ciudadanos hartos de esta situación, han tomado las calles de diferentes regiones del país asiático para exigir verdaderos cambios que beneficien a las comunidades, mientras que el gobierno ha optado por desplegar las fuerzas de seguridad, generando varios enfrentamientos violentos.

Lee también Irán "no cederá" ante los manifestantes, advierte el líder supremo; acusa que buscan "rendirle pleitesía" a Trump

Manifestantes contra el régimen iraní ondean la bandera iraní, con los emblemas del León y el Sol, antes de la revolución de 1979, durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres, el 9 de enero de 2026. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirma que Estados Unidos e Israel están "interviniendo directamente" en las protestas. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán acusó el viernes a Estados Unidos e Israel de impulsar un creciente movimiento de protesta en el país, al tiempo que descartó la posibilidad de una intervención militar extranjera directa tras las advertencias estadounidenses sobre la represión de los manifestantes. Foto: AFP

Inician las protestas... y los enfrentamientos en Irán

Las primeras protestas comenzaron a finales de 2025, el 28 de diciembre, organizadas por comerciantes de la capital, pedían una regulación ante el aumento de precios y el colapso de la moneda local (rial).

Semanas después, las manifestaciones se han extendido por casi todo el territorio, provocando distintos enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, dejando a decenas de afectados.

Hasta el momento no se sabe con exactitud el número de personas fallecidas y heridas durante las protestas y acciones de represión. De acuerdo con la ONG Iran Human Rights (IHR) hay al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, muertos.

Lee también Las movilizaciones crecen en todo Irán; un corte de internet busca contener las protestas

Irán se encuentra sometido a un corte de internet nacional, dando paso a la censura que evita difundir sus exigencias a través de redes sociales o alguna otra plataforma.

Irán, entre protestas económicas y contra la dictadura

Después de casi dos semanas de manifestaciones y con el grito "muerte al dictador", miles de personas reclaman el fin del sistema teocrático chiita.

El líder iraní, el ayatolá Alí Khamenei, lanzó una advertencia a los manifestantes, asegurando que no cederá frente a las movilizaciones, las cuales están representando un serio desafío para el gobierno del país que está en el poder desde 1979.

"La República islámica no cederá ante los saboteadores", dijo en un discurso este 9 de enero para sus seguidores. También aseguró que los manifestantes son "una banda de vándalos vino a destruir un edificio (...) para rendirle pleitesía al presidente de Estados Unidos", Donald Trump.

Lee también Protestas en Irán: hijo del último sah lanza llamado "urgente" a Trump para que intervenga; "apoye al pueblo", le pide

Desde el año 2022, tras la muerte de la joven Mahsa Amini, el país asiático no se había visto envuelto en intensas marchas.

Las protestas actuales ocurren en un momento en el que Irán está debilitado por la guerra contra Israel y los múltiples golpes infligidos de sus aliados regionales.

Captura de pantalla de un video tomado por una persona no empleada por The Associated Press y obtenido por AP fuera de Irán, se muestra a personas bloqueando una intersección durante una protesta en Teherán, Irán, el jueves 8 de enero de 2026. Foto: AP

EU e Irán se amenazan mutuamente

Desde la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios iraníes intercambiaron amenazas mientras las protestas económicas se extendían por algunas zonas de la República Islámica.

Lo anterior elevó aún más la tensión entre Washington y Teherán desde que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado.

Trump advirtió a Irán que si "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "acudirá a su rescate". "Estamos listos y preparados para actuar", escribió en su red social.

A su vez, Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo que “Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”.

Y esta semana, el comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que Irán considera como una amenaza las declaraciones del presidente estadounidense, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las protestas que vive el país y no permitirá que continúen sin respuesta.

El jueves, el presidente Donald Trump, amenazó a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si continúan con las represiones en durante las manifestaciones.

"Les hice saber que, si empezaban a matar gente, (...) los golpearemos muy duro", declaró el mandatario estadounidense para una entrevista con el conservador Hugh Hewitt.

Mientras que el líder iraní, acusó a Trump de tener las "manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes", asegurando que será "derrocado" próximamente.

Hoy por la mañana, el hijo exiliado del último sah de Irán, pidió al presidente de EU una intervención urgente en la república islámica, para frenar los violentos enfrentamientos que llevan sacudiendo el país y parecen no tener una culminación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc