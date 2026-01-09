Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Harfuch dice que "va bien" la investigación de Hernán Bermúdez; revela más detenciones en el caso

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

EU realizó acciones militares en 6 países desde que Trump volvió a la Casa Blanca; la mayoría han sido bombardeos selectivos

Oposición venezolana reporta 11 excarcelaciones; "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, llamó al "reconocimiento explícito" de su supuesta victoria en las elecciones presidenciales de 2024, ganadas oficialmente por Nicolás Maduro, capturado a inicios de enero por Estados Unidos.

"La reconstrucción democrática en pasa por el reconocimiento explícito del resultado electoral del 28 de julio de 2024", indicó durante una entrevista telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, según un comunicado publicado por su equipo.

Con una orden de arresto emitida por las autoridades venezolanas, González Urrutia salió de su país en septiembre de 2024 y se exilió en Madrid.

La oposición venezolana, que publicó las actas de las mesas de votación -calificadas de falsas por el gobierno-, asegura que él es el legítimo ganador de las elecciones.

