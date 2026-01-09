La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que hasta las 8:30 hora local de este viernes (12:30 GMT) solo ha podido confirmar 11 excarcelaciones, sin precisar nombres, por lo que exigió la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra -según dos ONG locales- oscila entre los 800 y los mil.

A través de su cuenta en X, la PUD indicó que desde la 1:00 hora local (5:00 GMT) de este viernes no ha recibido "ningún reporte de nuevas liberaciones", después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves nuevas excarcelaciones, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo.

"Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos", agregó el mayor bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela, al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González

El líder opositor, cuyo yerno está preso en Venezuela, se refirió a las informaciones contradictorias que circulan sobre las identidades de los presos que el régimen pretende liberar en las próximas horas y dijo "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros".

González Urrutia difundió hoy en su cuenta de X una grabación en la que aparece junto a una fotografía de su yerno Rafael Tudares, detenido el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años.

Ante los rumores de su posible excarcelación, González dijo hoy que "este momento pide templanza y firmeza, no para acallar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias".

"No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue", añadió.

"Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrase", señaló en referencia a las liberaciones que han tenido lugar en las últimas horas.

Liberación de presos políticos en Venezuela

El anuncio de las excarcelaciones es una de las primeras acciones de la presidenta encargada tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió un nuevo escenario entre Caracas y Washington, marcado por la intención del presidente Donald Trump de dirigir una transición en el país sudamericano y la venta de su petróleo.

Hasta las 12:00 GMT de este viernes, la ONG Foro Penal informó que solo ha confirmado la excarcelación de ocho personas, entre ellas el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y cinco ciudadanos españoles.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió "información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica".

Foro Penal contabiliza en Venezuela 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre del año pasado, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva la cifra a 1.011.

El Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

