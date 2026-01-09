Caracas/Washington.— El gobierno de Venezuela anunció ayer la liberación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados, como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, cinco días después de la operación militar estadounidense en el país sudamericano y la captura de Nicolás Maduro.

La líder opositora María Corina Machado describió la liberación, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como “un acto de restitución moral”, en un mensaje a las familias de los detenidos.

Después de las excarcelaciones, la Nobel de la Paz declaró que “la injusticia no va a ser eterna”.

Liberan a excandidato presidencial Enrique Márquez y al colaborador de Corina Machado, Biagio Pilieri. Fotos: Tomada de video

El presidente de EU, Donald Trump, dijo que Corina Machado debe viajar a Washington la próxima semana y dijo estar “impaciente” por reunirse con ella.

Rodríguez dijo que la decisión responde a un deseo de consolidar “la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social”, aunque no especificó cuántas personas serían liberadas.

Fuentes informadas detallaron a El Tiempo, de Colombia, que la excarcelación “se extenderá seguramente por todo el día de hoy y mañana [viernes]”, y se espera la liberación de mil personas, aproximadamente. “Este es un ejemplo de cómo el presidente [Donald Trump] está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

Familiares de presos políticos se reunieron frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, Venezuela. Foto: Matías Delacroix / AP

Los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, “saludaron” la liberación de presos en Venezuela, informó la presidencia brasileña, tras una llamada telefónica para discutir la crisis en el país vecino.

Liberan a activista Rocío San Miguel

Cinco presos españoles liberados por Venezuela volaban hacia el país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. “Vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados (...) en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, posteó en X.

Los liberados son: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron excarcelados, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela. Ambos dirigentes se pueden ver abrazando a allegados, en una zona del este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Pariente de los presos políticos esperan afuera del centro penitenciario El Rodeo I, en Caracas. Foto: Ronald Peña R / EFE

“Agradezco a la Embajada de España en Venezuela y a todos los que han contribuido a que haya sido posible”, agregó el ministro español. Cuatro de los detenidos permanecían en la cárcel El Rodeo I, en Miranda (norte), mientras que la activista Rocío San Miguel se encontraba en la sede del Sebin, en Caracas.

Rocío San Miguel, abogada y experta en temas militares, quien fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía —que sirve a Caracas— tras ser acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro.

Conforme con su imputación, San Miguel estaba bajo custodia de los servicios de inteligencia señalada de “traición”, “terrorismo” y “conspiración”. Su defensa siempre negó dichas acusaciones. Al respecto de cómo se encuentra, su abogada Theresly Malavé confirmó a la AFP que la mujer fue liberada y “está en condiciones estables de salud y está bien”. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son los dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos “terroristas” en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Mariana González, hija del líder opositor González Urrutia, dijo que no tiene novedades sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde hace un año.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, calificó como una “buena noticia” los anuncios de liberaciones de detenidos en Venezuela, y expresó su expectativa de que beneficien a “todas las personas detenidas injustamente”.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas de Venezuela, dijo que hasta el 29 de diciembre en el país había 863 personas detenidas “por razones políticas”. En Argentina, amigos y familiares de detenidos argentinos en Venezuela se reunieron en un centro comunitario de paredes de ladrillo en Buenos Aires, la capital del país, esperando y rezando por la noticia de la liberación de sus seres queridos. Mientras, Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta caída del gobierno [cubano] de Miguel Díaz-Canel, cuando el comentarista Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema.

Caracas rechaza sometimiento

Mientras, Rodríguez declaró ayer que “no estamos subordinados ni estamos sometidos”. La mandataria encargada venezolana declaró que “hubo combate” contra EU en captura de Maduro. El fin de semana, Maduro fue capturado en un operativo militar junto con su esposa Cilia Flores.