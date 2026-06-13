Guillermo Ochoa atraviesa uno de los capítulos más significativos de su trayectoria, al consolidarse como histórico de la Selección Mexicana con su sexta participación en una Copa del Mundo.

Con el paso de los años y su recorrido por el futbol europeo, el arquero mexicano se ha convertido en un rostro familiar y respetado en distintas ligas del continente. Ese reconocimiento volvió a hacerse evidente recientemente, cuando una de las grandes figuras del futbol actual destacó su legado, subrayando el impacto que Ochoa ha tenido a lo largo de su carrera y su lugar dentro de la historia.

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El encargado de destacar al mexicano fue David Raya, guardameta de la Selección de España, quien en la previa de su debut en el torneo de la FIFA no ocultó su admiración por Guillermo Ochoa.

El arquero español resaltó la vigencia del exjugador del América y valoró verlo nuevamente en una Copa del Mundo, evocando aquellas actuaciones memorables que lo catapultaron al reconocimiento internacional.

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"Es un referente mundial en la portería, con paradas míticas en los mundiales. Que haya podido estar en su sexto mundial es increíble y me alegro muchísimo por él", señaló.

Raya, quien defiende los colores del Arsenal, apunta para ser el líder del equipo de Luis de la Fuente en el comienzo de su participación ante Cabo Verde, un juego que se dará el lunes 15 de junio dentro del sector H.