Kanye West, quien apenas había recibido luz verde para presentarse en Países Bajos, enfrenta ahora un nuevo revés luego de que Italia cancelara el concierto que tenía previsto dentro de un festival de música en Reggio Emilia, programado para el 18 de julio.

La cancelación no solo afectó al rapero, sino también a Travis Scott, quien se presentaría el 17 de julio. Ambos espectáculos fueron suspendidos por motivos de seguridad y orden público.

La delegación del gobierno informó la decisión luego de que la provincia y el municipio de Reggio Emilia solicitaran aclaraciones sobre el plan de seguridad y la logística del evento de la Rcf Arena, ante el temor de una posible falta de preparación para gestionar grandes multitudes o manifestaciones, según EFE.

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El portal TMZ también señaló que miembros de la comunidad judía local presentaron quejas, específicamente hacia el intérprete de "Stronger". Cabe recordar que Ye, como también se le conoce a Kanye West, ha sido vetado en otros países como el Reino Unido debido a comentarios antisemitas en el pasado.

Los raperos estadounidenses tenían previsto actuar junto a Swedish House Mafia, Rita Ora, The Chainsmokers y Afrojack. Hasta ahora, Tayla ha sido la única artista confirmada para el mismo día en que se presentaría Scott.

Gira europea de Kanye West: cancelaciones en Francia y Polonia

En su gira europea, Kanye West también ha enfrentado la cancelación de fechas en Francia y Polonia. Esto ocurre pese a que meses atrás el rapero se había disculpado por haber glorificado a Adolf Hitler, señalando que se trataba de un estado mental en el que se encontraba.

Mientras tanto, West ha continuado con otras presentaciones. Ayer viernes 29 de mayo llegó a Estambul para ofrecer un concierto en el Estadio Olímpico Atatürk. Posteriormente, si el plan sigue en pie, a su gira se sumarían España, Georgia, Países Bajos y Albania.