La gira europea de Kanye West se tambalea. Después de que Reino Unido, Francia, Suiza y Polonia cancelaran sus conciertos, otra fecha podría caer.

De acuerdo con información publicada por "Variety", políticos italianos, la comunidad judía local, sindicatos y grupos de resistencia antifascista están exigido al gobierno que se suspenda la participación del rapero en el Hellwat Festival, a realizarse en la ciudad de Reggio Emilia.

El evento, programado para el próximo 18 de julio, anunció a West como una de sus figuras centrales, lo que desató las críticas debido a los comentarios antisemitas que el artista ha emitido en los últimos años.

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Entre las detractoras de West se encuentra Pina Picierno, miembro del Partido Democrático de Italia, quien hizo un llamado a las autoridades para que intervengan:

“El Reino Unido denegó el visado. Francia impidió el concierto de Marsella (…) Mientras tanto, Italia permanece impasible con 68 mil entradas vendidas, como si nada hubiera pasado”, declaró al diario "La Gazzetta di Reggio".

El caso ha cobrado un peso particular por el contexto histórico de la ciudad. Y es que, en 1950 Reggio Emilia fue reconocida con la Medalla de Oro al Valor Militar por su papel en la resistencia contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Pese a los ataques, el alcalde de la ciudad, Marco Massari se deslindó de los comentarios del rapero y señaló que cualquier decisión sobre su entrada al país corresponde, únicamente, al Ministerio del Interior, que hasta ahora no se ha pronunciado.

Mientras tanto, la organización del festival defiende su evento como un espacio "libre de expresión artística" y resaltó las disculpas públicas emitidas por Ye.

"Los comentarios anteriores del artista sin duda han provocado una reacción legítima, pero también queremos recordar que Ye se disculpó formalmente a través del Wall Street Journal en enero, afirmando que no es nazi ni antisemita, sino que padece trastorno bipolar", expresó en un comunicado.

Por ahora, el concierto sigue en pie y forma parte de las fechas por Europa que incluyen: Turquía, Países Bajos, España y Portugal.

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