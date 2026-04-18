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El rapero estadounidense enfrenta un nuevo revés en su agenda de presentaciones de gira: su concierto programado en Suiza fue cancelado.

El ex de Kim Kardashian tenía previsto subir al escenario del St. Jakob-Park, estadio del club de fútbol FC Basel, en junio. Sin embargo, el equipo decidió no respaldar el evento al considerar que no va “de acuerdo con nuestros valores”.

Representantes del club explicaron a la agencia Reuters que revisaron la solicitud, pero optaron por no continuar con el plan. “No podemos ofrecer una plataforma al artista en este contexto”, señalaron.

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El FC Basel suele albergar conciertos y eventos en su estadio, además de actividades deportivas.

Más cancelaciones

La cancelación se suma a otras suspensiones recientes. El viernes 17 de abril también se canceló el concierto previsto en el Estadio Śląski de Chorzów, Polonia. De acuerdo con su director, Adam Strzyżewski, la decisión respondió a razones “formales y legales”.

Por su parte, la ministra de Cultura de Polonia, Marta Cienkowska, calificó el espectáculo como “inaceptable”. En su cuenta de X escribió: “Estamos hablando de un artista que ha expresado públicamente opiniones antisemitas, ha minimizado delitos y se ha lucrado con la venta de camisetas con esvásticas. Esto no son ‘controversias’. Es una transgresión deliberada de los límites y la normalización del odio”.

A estos casos se suma lo ocurrido en Reino Unido, donde West no pudo ingresar para presentarse en el Wireless Festival, lo que terminó en la cancelación del evento.

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En Francia también han surgido intentos por impedir su presentación. Medios locales informaron que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, analiza opciones para frenar el concierto previsto en el estadio Vélodrome de Marsella.

Desde marzo, el alcalde de la ciudad, Benoît Payan, expresó su rechazo a la actuación del rapero, al asegurar que no quiere que Marsella “sea un escaparate para quienes promueven el odio y un nazismo desinhibido”.

West, de 48 años, ha perdido seguidores y contratos comerciales en los últimos años tras emitir comentarios antisemitas y racistas. En 2023 afirmó que “adoraba a los nazis”, además de vender productos con esvásticas y lanzar en 2025 el tema “Heil Hitler”, prohibido en varias plataformas de streaming.

*Con información de AFP.

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