Mientras crecen las versiones de tensión y hasta una separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu, la expareja del cantante de regional mexicano incendió las redes sociales al publicar una fotografía de hace tres años, cuando ella y Nodal aún estaban juntos.

Y no fue cualquier foto, se trata de la vez que anunció su embarazo durante el inicio de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 15 de abril de 2023.

"Tres años" , escribió en la instantánea que de inmediato, en redes, hizo recordar a los cibernautas la polémica frase de Ángela Aguilar cuando fue cuestionada por el embarazo de su colega Christian Nodal y Cazzu.

La hija de Pepe, respondió, en aquella ocasión, que estaba scrolleando en sus redes cuando le apareció el video de Cazzu, y que entonces dijo:

"¡Voy a ser tía!", dando a entender que a Nodal lo consideraba un hermano; sin embargo, cuando Inti, la hija de Cazzu y Nodal tenía ocho meses, Christian se separó de la trapera argentina para hacer pública su relación sentimental con Ángela Aguilar, con quien se casó dos meses después.

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Cazzu comparte foto de cuando anunció que estaba embarazada en el 2023, durante un concierto en Argentina.

Aunque la pareja asegura que no existió infidelidad por parte de Christian a Cazzu, los tiempos y las declaraciones no cuadran, la misma Cazzu aseguró que se enteró del nuevo romance del padre de su hija a través de redes, y desmintió a Nodal, quien afirmó que le había avisado con anterioridad que estaba saliendo con Ángela.

La versión de que Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados ha tomado fuerza en las últimas horas, después de que hace una semana se estrenara el video del cantante llamado "Un vals", protagonizado por la modelo mexicana Dagna Mata, quien dio de qué hablar por su gran parecido físico con Cazzu, lo que habría provocado molestia en Ángela.

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Nodal comentó en una entrevista en República Dominicana, que su boda religiosa con Ángela se pospondrá por motivos de seguridad en México, en Zacatecas específicamente, sin embargo, expresó con seguridad que él y su esposa van juntos hasta la muerte.

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