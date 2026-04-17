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Karol Sevilla asegura que declaraciones del pasado fueron sacadas de contexto en videos que circulan en redes en los que supuestamente se habría burlado del cuerpo de Ángela Aguilar.

La cantante y protagonista de "Soy Luna" admitió que sí habló de la hija de Pepe Aguilar pero solo para echar relajo, sumarse a los muchos comentarios y burlas que hay en redes por las frases que la misma Ángela ha dicho y que la han vuelto viral.

Karol, en un video, imita la vez que Ángela le dijo "¡Amooor!" a Christian Nodal el día de su boda, en julio de 2024; esa frase, incluso, la misma pareja la ha capitalizado en merch oficial.

"Usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y me hicieron bullying, usaron unos clips que editaron a su conveniencia; yo nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni nunca me burlé de su físico en lo absoluto, simplemente entré al desmadre de lo que todas las redes lo hacían, creo que no hice nada malo".

Sevilla bromeó sobre la posibilidad de ser demandada por sus dichos en contra de Ángel, por lo que dejó claro que no le interesa seguir hablado de ello, y reiteró que no tiene nada en su contra, sólo se ríe de sus frases.

"Me río de las frases icónicas que dice, hasta ahí; dejaré este tema por la paz porque no quiero que me demanden, tengo muchas cuentas que pagar", dijo.

A Karol le da risa de que el fandom de Ángela porque ta han atacado por su físico, algo que asegura, no le duele para nada, porque ya lo dejó atrás y lo superó.

"La agarró contra mí, soy la bendecida de Diosito, así que listo", bromeó.

Karol admitió que Ángela Aguilar tiene una gran voz, que su talento viene de familia, aclaró que no la ve como competencia porque cada una canta géneros distintos y cada una está enfocada en su trabajo.

"No tengo nada contra ella, la admiro porque es una gran cantante, tiene un vozarrón, viene de familia, son grandes para México; no voy a decir absolutamente nada de ella, simplemente me sumé a la burla de las frases icónicas que decía la señorita, pero anda más".

rad

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