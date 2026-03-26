Ángela Aguilar no se quedó callada y le respondió a su colega, la cantante Karol Sevilla, quien en repetidas ocasiones se ha burlado de ella en redes sociales.

Una cuenta de fans de la hija de Pepe Aguilar recopiló distintos momentos en los que Karol, de 26 años, ha opinado de manera negativa sobre Ángela, algunos de esos comentarios hacen alusión al romance de Aguilar con Christian Nodal.

La publicación comenzó a viralizarse rápidamente hasta llegar a la propia intérprete de 22 años, quien no ignoró la situación y emitió dos comentarios.

Sin mencionar directamente a la actriz y cantante, Ángela respondió con un breve pero contundente mensaje en el que pidió que Dios bendijera a Karol y le diera paz, acompañado de un “Uy”, lo que muchos interpretaron como una clara muestra de incomodidad, pero también como una forma de marcar distancia sin entrar en confrontación abierta.

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Ángela Aguilar opina sobre video de fans que recopila momentos en los que Karol Sevilla se burla de ella.

Este episodio se suma al ambiente de críticas que ha rodeado a Ángela en los últimos meses, especialmente desde que hizo público su romance con Christian Nodal. La relación, que generó conversación desde el primer momento, la colocó en el centro del escrutinio digital, donde cada uno de sus movimientos, declaraciones y hasta indirectas han sido analizados con lupa.

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Desde entonces, Ángela ha sido blanco constante de comentarios divididos: mientras algunos seguidores defienden su postura y celebran su manera de manejar las polémicas, otros no han dejado de cuestionarla, alimentando una ola de “hate” (odio) que parece no disminuir.

Karol, a su vez, reaccionó a la bendición que le dejó Ángela Aguilar, y escribió en un video de TikTok en el que se explica la situación:

"¡Bueno pues me dio la bendición! JAJAJAJAJA".

Para unos, la reacción de Ángela fue una respuesta firme con la que marca límites; para otros, el posible inicio de un nuevo capítulo en esta polémica en la que algunos cibernautas le piden a Karol parar los ataques hacia Ángela.

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La intérprete de "El equivocado" se ha distanciado de las redes sociales y ha preferido mantener comunicación más directa a través de su canal de WhatsApp, donde ha compartido fotos con su esposo, así como rincones íntimos de su casa en Texas.

Ángela Aguilar comparte foto con su esposo Christian Nodal a través de su canal de WhatsApp.

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