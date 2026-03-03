Desde la tranquilidad e intimidad de su hogar, Ángela Aguilar compartió un video y una reflexión sobre su interés actual por resguardar su paz y estar más en contacto con su círculo cercano para así, encontrar la armonía personal que necesita ante tanto ruido.

La cantante de 22 años, ha estado en medio de la polémica desde hace más de un año, cuando hizo pública su relación con el también cantante Christian Nodal, su esposo, desde entonces, su nombre ha dado de qué hablar porque muchos la señalan de haber sido la tercera en discordia entre él y Cazzu, la expareja de Nodal, con quien él tiene una hija llamada Inti.

El video, donde Aguilar se muestra, entre otros momentos maquillándose, fue compartido en su canal de WhatsApp, ahí, la intérprete de "El equivocado", cita un versículo bíblico fundamental que ordena cuidar el corazón, entendido como la mente, las emociones y la voluntad:

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida", Proverbios 4:23.

Y agregó que su deseo es estar más en contacto con su pequeña comunidad en WhatsApp más que estar expuesta afuera, la que esto se suele editar y generar ruido.

"Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido".

La hija de Pepe Aguilar reiteró que lo que desea es cuidar su corazón y estar en paz, es decir, lo que le da el estar con su familia, sus perritos y aprender a crear su hogar.

"Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho... y también aprender a pensar menos", confesó.

Ángela agradeció a sus seguidores reales, y los invitó a estar cerca y manejarse con cariño y honestidad.

"Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan pero sí sostienen".

Ángela y Christian estarían alistando su boda religiosa, la cual, según sus propias palabras, se realizará en mayo en el estado de Zacatecas, tierra de la dinastía Aguilar y donde Ángela ya cuenta con una casa, l cual comenzó a construir desde que tenía 18 años, y que ahora se ha convertido en un nido de amor para ella y su marido.

