Ángela Aguilar seguirá hablando de la gran admiración y respeto que siente por su familia. A pesar de que es consciente de la irritabilidad que produce en algunos, por ser tan repetitiva cuando se refiere a elogiar a la dinastía a la que pertenece pero, firme asegura que seguirá haciéndolo.

Durante un concierto reciente, del que no tenemos certeza la fecha exacta, la joven se detuvo un momento, entre canción y canción, para interactuar con el público y compartirles su opinión acerca de la importancia de la familia y el lugar prioritario que tiene en su vida.

"Para mí, mi familia es lo más importante que tengo en la vida", dijo la más pequeña de los Aguilar, siendo interumpida por una ovación que provenía de su público.

La intérprete de "Qué agonía" expresó que, para ella, una de las virtudes de ser mexicana, va ligada a ese instinto familiar que mueve a las personas que pertenecen a nuestro país.

"Siento que una de las cosas más bonitas de ser mexicana, es la importancia de la familia, lo importante que es estar cerca de los tuyos, de respetar a los mayores, de aprender de ellos, de escuchar sus historias", ahondó.

Fue así que insitió, al expresar que, por su parte, se siente muy orgullosa de cada uno de los integrantes que conforman su familia y, por ese mismo sentimiento que le inspiran, se siente motivada a externar el gran amor que les inspira, cada que tiene esa oportunidad.

"Creo que yo tengo una familia muy cool", dijo, acompañada de una pequeña risa.

Fue entonces que, con franqueza, reconoció que puede parecer reiterativa cuando, a cualquier provocación, se expresa de los suyos, pero reiteró que, sin importar las críticas que reciba por ello, seguirá jactándose de la familia tan unida a la que pertenece.

"Me da mucha risa, porque la gente siempre dice que parezco disco rayado y que hablo mucho de mi familia, pero me vale ¿saben?".

Con buen humor, Ángela expresó que ya está acostumbrada a las críticas masivas, por lo que, a estas alturas, una crítica o un comentario negativo la tiene sin cuidado.

"O sea, al cabo, funada ya estoy, ¿qué importa?, entonces, yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa".

La cantante no perdió de vista que tanto su padre, Pepe Aguilar, como su abuela y abuelo, doña Flor Silvestre y don Antonio Aguilar, son algunos de sus familiares con grandes trayectorias, por lo que aspira a que, algún día, pueda lograr sólo un poco de lo que ellos han contribuido a la vida artística de México.

"A mí me falta muchísimo, si es que un día llego a ser tan grande y a poder lograr tantas cosas por México y, lograr tantas cosas por nosotros, como latinoaméricanos", destacó.

Esta tarde, 2 de marzo, la joven recurrió a su canal privado de Whatsapp, para compartir un mensaje a sus seguidores, a los que indicó que había tomado la decisión de estar más activa en los canales de difusión, en los que no todas las personas tienen acceso pues, de esa manera, se siente en paz ya que, cuando compate un post en sus redes, este, inmediatamente, es tergiversado.

"Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá; afuera, muchas veces, la distorsión se vuelve espectáculo (...), lo que quiero hacer; cuidar mi corazón, estar en paz, elegir espacios donde pueda compartir mis días, tal como son, mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pesar mucho... y también aprender a pensar menos", escribió.

Junto con el escrito, Ángela compartió un video, de lo que parece ser, las actividades que lleva a cabo en un día en casa.

melc