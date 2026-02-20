Más Información

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Majo Aguilar se coronó en Premio Lo Nuestro 2026, la cantante de regional mexicano se llevó dos galardones y lo celebró en grande, en uno de ellos, competía con su prima Ángela Aguilar, quien no asistió a la ceremonia.

La prima de Ángela fue galardonada por segunda vez consecutiva como Mejor artista femenina de música mexicana, categoría en la que competía con Aida Cuevas, Ana Bárbara, Angela Leiva, Camila Fernández, Carolina Ross, Chiquis, Lupita Infante, Yuridia y Ángela Aguilar.

La sobrina de Pepe Aguilar, fue la artista mexicana más premiada de la noche con dos preseas, las dedicó "a las mujeres de la música mexicana, a los migrantes".

La cantante mexicana, Majo Aguilar, posa con sus galardones en la sala de prensa de la 38 edición de Premio Lo Nuestro. Foto: EFE/Alicia Civita.
La cantante mexicana, Majo Aguilar, posa con sus galardones en la sala de prensa de la 38 edición de Premio Lo Nuestro. Foto: EFE/Alicia Civita.

Además, al hablar con periodistas reiteró que:

"El que no da respeto no merece respeto", en clara referencia a las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha reforzado su política migratoria en contra de la comunidad latina.

Esta es la segunda ocasión que Majo le gana a Ángela en Premios Lo Nuestro, y aunque ha dicho en varias ocasiones que odia que la traten de enfrentar con su prima, en redes las comparaciones no se detienen.

¿Qué pasa entre Majo y su prima Ángela Aguilar?

Majo está distanciada, más no peleada con su tío Pepe Aguilar y con su prima Ángela, no fue invitada a la boda civil entre Ángela y Christian Nodal, y por como van las cosas tampoco será invitada a la boda religiosa que se planea hacer en mayo en Zacatecas.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar comparten mucho más que un apellido ilustre dentro de la dinastía Aguilar: ambas han asumido con orgullo el legado de la música regional mexicana, apostando por mantener vivas las raíces rancheras y el mariachi ante las nuevas generaciones. Nietas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, crecieron rodeadas de escenarios, trajes de charro y tradición, lo que marcó su identidad artística desde temprana edad.

Las dos comenzaron sus carreras siendo muy jóvenes y han demostrado una fuerte disciplina vocal, así como una presencia escénica que conecta con públicos de distintas edades.

Desde que Ángela Aguilar ha estado en medio de las criticas por su relación con Christian Nodal, Majo ha ganado notoriedad y ha sumado fans por ser la integrante de los Aguilar no solo con talento, sino alejada de la polémica.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce su paradero tras la detención del expríncipe Andrés Foto: (AP Photo/Gero Breloer, File)

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce tras escándalo del expríncipe Andrés

Tiburón ataca a sobrino de Anahí en Tulum y recibe 30 puntadas; “Le hizo bastante daño”, afirmó Jorge D'Alessio. Foto: Captura pantalla Jorge Dalessio- IG /MacPuente-IG

Sobrino de Anahí es atacado por tiburón en Tulum: recibió más de 30 puntadas y así reaccionó su familia

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance. Foto: (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina. Foto: AP

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina

Halle Berry. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se suma a la tendencia ‘sin pantalón’ y deslumbra a los 59 años

[Publicidad]