Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

Los integrantes de la dinastía Aguilar competirán entre sí en varias categorías de , de nueva cuenta, yestán nominadas a Artista Femenina Del Año de Música Mexicana y también en la categoría de Mejor Combinación Femenina.

En años recientes, Ángela y Majo han evitado aparecer juntas en escena y en eventos familiares, y ; Majo no fue invitada a la boda de su prima con el cantante Christian Nodal, y cuando fue cuestionada por al respecto, admitió que existe un distanciamiento con su tío Pepe y si prima, sin que eso quiera decir que nos los quiera.

Majo, quien ha pedido en distintas ocasiones , de nueva cuenta figura en la lista de Artista Femenina Del Año, Música Mexicana, lista que también está integrada por Aida Cuevas, Ana Bárbara, Angela Leiva, Camila Fernández, Carolina Ross, Chiquis, Lupita Infante, Yuridia, y su prima Ángela Aguilar.

Ángela y Majo también compiten en la categoría Mejor Combinación Femenina por los temas "Maldita Primavera", con Yuri y Ángela Aguilar, y "Brujería", con Yuridia y Majo Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar figura, además en la categoría Colaboración Del Año - Pop con "Abrázame", canción que interpreta con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir.

Ángela compite con su esposo Christian Nodal, con su papá Pepe, y con , en la categoría Canción Mariachi/Ranchera Del Año, donde podrían ganar los temas "Nadie Se Va Como Llegó", "Amé", "Cuídamela Bien" y "Amémonos de Nuevo".

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, y los galardones reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano".

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría Artista del año, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira.

El acto servirá para rendir homenaje a los orígenes "y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras".

Ángela Aguilar, su papá y su esposo se enfrentan en la misma categoría de Premio Lo Nuestro 2026.
Categorías en las que compiten los Águilar

Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

  • Aida Cuevas
  • Ana Bárbara
  • Angela Leiva
  • Ángela Aguilar
  • Camila Fernández
  • Carolina Ross
  • Chiquis
  • Lupita Infante
  • Majo Aguilar
  • Yuridia

Mejor Combinación Femenina

  • "Maldita Primavera" - Yuri & Ángela Aguilar}
  • "Brujería" - Yuridia & Majo Aguilar

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

  • "Amé" - Christian Nodal
  • "Amémonos de Nuevo" - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • "Cuídamela Bien" - Pepe Aguilar
  • "Nadie Se Va Como Llegó" - Ángela Aguilar
  • "No Me Sé Rajar" - Alejandro Fernández
  • "Sin Llorar" - Yuridia

