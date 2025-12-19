Más Información

Centro Kennedy incorpora el nombre de Trump a su fachada

El universo eterno de Rosario Castellanos, en un libro muy íntimo

Nacimientos mexicanos, en el Palacio de Iturbide

Presupuesto cultural 2026: dinero para áreas fantasma y nada para las nuevas

Rodrigo Imaz muestra cómo el sometimiento de Palestina llega hasta las latas de aluminio

El MoMA rendirá homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una muestra especial

El 2025 ha marcado para una etapa de crecimiento artístico, con diversos espectáculos y nuevos proyectos musicales. Sin embargo, el año también la enfrentó a un cambio importante en su vida personal, luego de poner fin a su relación con , con quien había anunciado su compromiso.

Lejos de mostrarse derrotada por ese cierre, la cantante habló recientemente sobre el momento que atraviesa y la manera en que ve su entorno: “Mi corazón siempre está lleno de amor, veo el amor en las plantas, en las flores, en la música”, expresó durante una entrevista con “Ventaneando”.

En la misma charla, Majo aseguró que despedirá el año con más presentaciones y con agradecimiento por poder entregarse de lleno a lo que considera su gran motor personal y profesional: “el amor de mi vida”, refiriéndose a su carrera.

Foto: Especial. Instagram @majo__aguilar
Respecto a la posibilidad de abrirse nuevamente a una relación sentimental, la intérprete se mostró tranquila: “Imagínate que lo descarte, me autocondeno, no claro que no”, dijo entre risas, dejando ver que está abierta para lo que llegue a su vida.

El final de su relación con Gil Cerezo

La historia entre Majo Aguilar y Gil Cerezo llegó a su fin tras casi cuatro años juntos. Fue en julio cuando la cantante confirmó públicamente la separación, explicando que se trató de una decisión tomada de manera consciente y sin conflictos. “Lo admiro profundamente y lo quiero mucho”, comentó entonces durante una transmisión en vivo en Instagram.

Posteriormente, Majo desmintió versiones sobre una posible infidelidad y aclaró que la ruptura no fue reciente. En entrevista con el programa “La Chicuela”, explicó que simplemente ambos se encontraban en momentos distintos. “La vida son ciclos y son momentos. (Gil) es una gran persona. Fue en términos muy bonitos”, señaló.

La artista también destacó que, pese al final de la relación, mantienen una comunicación cordial y guardan gratitud por lo compartido. “Aprendimos mucho el uno del otro”, afirmó.

En 2024, la pareja había anunciado su compromiso. En distintas apariciones públicas hablaron de sus planes de boda.

Aunque se especuló que el enlace podría concretarse en 2025, esos planes no llegaron a realizarse.

