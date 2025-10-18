Majo Aguilar traía el gen artístico desde que tiene memoria, desde niña, cuando estaba en la escuela, participó en los concursos de canto, en aquel momento no entendía por qué, pues supo de la tradición musical de Los Aguilar hasta que tuvo ocho años, y entonces comprendió sus inquietudes artísticas, aunque su padre, Antonio Aguilar Jr. no la dejó incursionar en la música antes de que fuera mayor de edad.

A Majo no le molesta esto que decidió su papá, pues ahora, como una mujer de 31 años, lo entiende perfectamente y lo toma como un regalo de vida, incluso, el que no le hablaran de su familia, Los Aguilar, durante sus primeros años, lo cual considera como una decisión llena de amor.

¿Por qué Majo Aguilar no incursionó como cantante desde niña?

Desde que ella tenía nueve años existió la cercanía con su padre Antonio Aguilar Jr. y con el resto de su familia Aguilar, sin embargo, su papá no quiso que Majo incursionara profesionalmente en la música hasta que fuera mayor de edad.

Majo Aguilar quiere contar la historia de amor de sus abuelos; también desea hacer una película de su abuelo Antonio Aguilar.

Y aunque él, desde niño estuvo inmerso en ese mundo junto con su hermano Pepe y sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, le confesó que le hubiera gustado disfrutar un poco más su niñez, por lo que prefirió que su hija Majo terminara la prepa y después decidiera.

"Tuve mucha suerte que mi papá no me dejó cantar hasta que fuera mayor de edad", dijo Majo en el podcast de Vogue México; desde niña tomo clases de canto, solfeo, pero profesionalmente lo hizo hasta que dejó de ser menor de edad.

"De niña me desesperaba y era muy molesto", confesó, aunque después comprendió que su padre no quería replicar lo que él vivió como niño en sus hijas.

"Me ayudó mucho eso para no ir a la par de una industria que es muy dura, ir desarrollando mi personalidad", reflexionó la cantante, quien siempre tiene presente los dos consejos de vida que le dio su papá:

Ser feliz como única misión en la vida; lo segundo es que le dio libertad para lo que quisiera cantar, por lo que antes de llegar al regional mexicano, Majo exploró en varios géneros como baladas y cumbias, además de que tuvo su propia banda de rock.

Majo es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y sobrina de Pepe Aguilar; prima de Ángela y Leonardo, todos figuras de la música regional mexicana.

