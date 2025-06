Entre globos, pasteles y regalos, fue como Majo Aguilar no sólo celebró su cumpleaños 31, también el haber logrado sold out en el Teatro Metropólitan la noche de ayer, donde ofreció un concierto emotivo y lleno de tradición.

Con aplausos y gritando su nombre, es como el público pidió la presencia de Majo Aguilar, que primero hizo si aparición en un video donde bailaba sensualmente u después comenzó una cuenta regresiva y el "Son de la negra" se dejó escuchar.

Entonces como una rockstar Majo apareció a lo alto de la escalinata que estaba en medio del escenario, luciendo un traje blanco y plateado, que la hacía brillar a cada movimiento mientras cantaba "Cuéntame".

Lee también: Majo Aguilar libera al mariachi que está en su ADN

“Que alegría que estamos aquí gozando ¿verdad que estamos muy bien? Hoy estoy festejando mi cumpleaños con todos ustedes que son mi familia también, así que estoy muy bendecida y celebrada- entonces el público le cantó y le echó porras, por lo que emocionada dijo - creo que nadie va a superar esas Mañanitas que me acaban de hacer”.

Siguieron "El beso", "Te lo pido por favor" y "Tómbola", un tema que Majo dijo haber escrito hace seis años, cuando estaba muy consciente del amor propio y que nadie tenía injerencia en su vida más que ella misma, seguridad que reflejó en el escenario.

La primera invitada de la noche fue Vivir Quintana, una mujer que dijo admirar mucho y recordó que cuando escuchó la "Canción sin miedo", que hoy es un himno feminista, se puso a llorar y decidió que tenían que hacer algo juntas.

“Feliz cumpleaños a Majo, muchas gracias por invitarme y presentarme a tu público”, expresó vivir antes de acompañar a Majo con la guitarra en el tema "Tu cárcel".

Majo Aguilar logró sold out en su primer concierto en el Teatro Metropolitan. Fotos: OCESA/ César Vicuña

Cada palabra y canción que la hija de Antonio Aguilar hijo decía, eran seguidas por los intérpretes de lengua de señas mexicana, que se podían ver en las pantallas laterales que colocaron en el recinto, porque como Majo dijo en una historia de Instagram, quería que este concierto fuera inclusivo.

Su mariachi también quiso formar parte de la celebración del 31 aniversario de Majo, por lo cual entonaron "Las mañanitas" mientras entraba un pastel rojo con flores del mismo color, que la cantante no pudo morder porque dijo estar trabajando, aunque con el dedo dio una probadita al betún y sopló sus velas.

Cantó "Morí", "Almohada", pero cuando llegó a "La media vuelta", en este tema le dio una sorpresa al público del segundo piso. Fingió que algo estaba mal y pidió al mariachi que cantara un poco, a la mitad de la letra les dijo que reiniciaran y apareció en la parte alta del Metropólitan, provocando la felicidad de sus fans; ahí recibió regalos, firmó autógrafos, saludó, se tomó selfies y fue hasta las últimas butacas como le pidieron.

Lee también: Aplauden premio de Majo Aguilar; busca contar historia de amor de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar

Majo hizo lujo de su bien educada voz, cuando cantó a capela un clásico de música ranchera, "Paloma negra", a la cual le imprimió pasión y sentimiento, tanto que el público guardó silencio y al final le regaló un aplauso de pie coreando su nombre.

El segundo invitado de la noche fue Pipe Bueno, a quien definió como un artista con mucha personalidad y que la honrado con su amistad; entonces cántaron "Bailar contigo".

“Majo muchas gracias por permitirme compartir este momento especial contigo, también es la primera vez que cantó con este teatro lleno, gracias México son un público espectacular”, expresó Pipe Bueno antes de despedirse.

De plumas y lentejuelas, con botas plateadas, fue el vestuario blanco que Majo eligió para la última parte del show. Esta comenzó con una balada tumbada "Qué te vaya bien", y siguió con "Así fue" y "Amor ilegal".

Majo explicó que Susy, una chica que la estuvo asistiendo en el escenario, es una prima y amiga muy especial para ella, porque es su tercera hermana, por eso le gustó compartir cumpleaños con ella y la sorprendió con un pastel y un video con saludos de sus amigos, incluidos a los Aguilar.

“Yo creo que la música no debe estar en la política, pero cuando la política deja de ser humana yo no podía quedarme callada… vi un video donde nuestros paisanos son perseguidos como si fueran criminales en Estados Unidos y le dio mucho coraje, porque no puedo hacer nada, pero después dije, no puedo hacer nada, pero me puedo desahogar. Así que esta canción no es para dar un mensaje de odio, sino para que nuestros paisanos sepan que son valiosos y poderoso”, expresó Majo y cantó "Piel azteca".

Después de esto vino un momento emotivo para Majo, porque aseguró que su tercer invitado fue complicado de convencer, pero al final aceptó gustoso.

Lee también: Ángela Aguilar niega rivalidad con su prima Majo y aplaude su talento: "ha volado tan bonito"

“Es mi mejor amigo, el que me cuida, me procura, que me ama y pisar este escenario con él es un honor, sin más Antonio Aguilar hijo”, fue como Majo presentó a su padre.

El tema que eligieron para cantar juntos fue Un puño de tierra, un clásico que también trajo al escenario el recuerdo de su abuelo Antonio Aguilar, ya que era un tema que él hizo éxito. Al terminar el público le regaló al mayor de los Aguilar un aplauso de pie y le pidió que cantara otra, u aunque éste dijo que no tenían ensayada otra, Majo le dijo que lo hicieran y así llegó el turno de Tristes recuerdos.

Emocionada y agradecida por la forma en que la gente la había tratado esa noche, donde no sólo la llenaron de amor también de regalos, Majo se despidió con los temas Quiero un amor y No voy a llorar, demostrando que tiene todo para llegar a ser un ídolo de la canción ranchera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc