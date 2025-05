Majo Aguilar disfruta el buen momento profesional que está viviendo, la cantante de regional mexicano fue la ganadora de un premio Heat por el tema “Cuéntame” como mejor canción de telenovela, la integrante de la Dinastía Aguilar estuvo en Colombia donde cantó, bailó y fue aplaudida.

Majo agradeció el apoyo de sus fans y a Alex Fernández, con quien canta este tema que musicaliza a la telenovela "Me atrevo a amarte".

"Este premio Heat va para México desde Colombia. Gracias por este reconocimiento tan bello a “Cuéntame” como mejor canción de telenovela, gracias por esta canción por hacernos parte con el tema principal de #meatrevoaamarte , gracias @alexfernandez.g por poner tu corazón en esta canción, y gracias a todos ustedes mi gente bella que le dan tanto amor a mi música. Muy agradecida y conmovida. Medellin, tienes mi corazón. Puro amor, Majo", se lee.

Emiliano Aguilar, su primo, la felicitó: "Algo bien prima".

Majo está de estreno, lanzó su disco "Mariachi mío", y entre sus planes está contar a través de una serie, la apasionada relación que tuvieron sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

La cantante, prima de Ángela Aguilar detalló a "De primera mano", que entre los planes que tiene está el de contar esa bella historia que tiene muchos detalles apasionados y románticos.

Majo, quien tiene un gran parecido físico con su abuela fallecida en noviembre de 2020, confesó que también le gustaría hacer una película sobre su abuelo Antonio Aguilar, a quien recientemente le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños el 17 de mayo.

Majo y Ángela Aguilar, sin problemas

Ángela Aguilar asegura que no tiene ningún problema con su prima Majo, al contrario, la quiere mucho y la respeta como cantante, eso dijo en recientes entrevistas para aclarar que no hay riña entre ellas y mucho menos "la odia" como se ha dicho.

Para Ángela, cada vez que canta lo hace llevando un poco en su voz tanto de su abuela Flor Silvestre como de su prima Majo, y puntualizó que si casi no coinciden o no se ven, es porque cada una está dedicada a su carrera y a su vida personal, sin embargo, el cariño por ella existe y existirá siempre, aseguró.

Lee también: Ángela Aguilar reconoce a su prima Majo como parte de su legado vocal; sorprende al elogiarla públicamente

Majo dijo hace unos meses que sí había un distanciamiento entre ellas, y pidió que ya no le preguntaran sobre su prima, pues no deseaba que sus declaraciones se tergiversaran, pues en realidad no hay ninguna confrontación, ni con Ángela ni con su tío Pepe.

