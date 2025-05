Ángela Aguilar no perdió de vista que su prima Majo es parte del legado familiar que la ha inspirado a dedicarse a la música y tratar de mejorar su rango de voz, sin importar que ya cuenta con una prolífica carrera, comentario que sorprendió a propios y ajenos, pues se piensa que, entre ellas, no hay una buena relación.

En la reciente gira de medios que la joven ha emprendido, está incluída una entrevista con Exa y Jesse Cervantes, con el que se abrió, especialmente, pues, a diferencia de otros medios, el locutor se enfocó únicamente en preguntarle acerca de su nuevo proyecto musical.

La menor de los Aguilar pidió al público que fuera amable con su nuevo álbum, pues se trata del primero en que funge como productora, ya sin la ayuda de su padre.

Sin embargo, aclaró que, la ausencia de Pepe Aguilar, en su nueva producción no tuvo que ver con un deseo incial de independencia, debido a que fue porque su padre estaba enfocado en el disco que está por lanzar que, en la espera, le pareció bueno comenzar a elegir canciones.

"Fue algo que salió, nació, yo nunca pensé hacer mi disco sola, de repente mi papá está muy enfocado en sacar su nuevo disco y yo, de repente dije ´bueno, voy a intentar buscar canciones´, eso se volvió ´bueno, voy a hacer los arreglos´, y después, ´voy a crear la ideal del disco´, luego hice el disco y pasó".

Fue así que, ahora, en su papel como productora elogia todavía más el papel que su padre siempre tuvo en su carrera.

"Estoy apreciando mucho más el trabajo que hacía mi papá".

Ahora que Ángela tenía la decisión de qué hacer con su álbum en sus manos, supo que quería que, la mayoría de canciones, hubieran sido compuestas por mujeres, a quienes les da un especial lugar en su carrera, como contó a Cervantes.

"Fue una gran experiencia trabajar con tantas compositoras que yo quiero muchísimo, la mayoría de canciones fueron escritar por mujeres, yo escribí varias de las canciones también, creo que es muy bonito poder exponer el talento femenino", destacó.

Por supuesto, mencionó a su familia como fuente de su inspitación, pero también como la responsable de su voz y de cómo la ha desarrollado a lo largo de los años, gracias a las enseñanzas de su estirpe.

Fue ahí cuando incluyó a Majo como una de las responsables de lo que su voz transmite hoy día:

"Esta es mi forma de expresión, yo cuido mucho mi voz, es algo que no es mío, es de las maestras que me enseñaron, de mi papá, que me lo trajo, de mi abuela que me inspiró, de mi abuelo, de mi prima, de mi todo, de todo el mundo que me rodea, de la gente que me apoya, es su voz, esa es nuestra voz", destacó.

