No todos los días un fan tiene la oportunidad de cantar junto a su artista favorito, pero en el caso de Majo Aguilar, esa espontaneidad en el escenario terminó con un recordatorio claro: “Es mi show”. Así fue el momento que sorprendió a los usuarios en redes sociales tras su reciente presentación en Chiapas.

El fin de semana, la hija de Antonio Aguilar Jr. se presentó en la Feria Santo Domingo de Guzmán, en Palenque, donde se entregó por completo a su público. En un momento del show, invitó a un joven de la audiencia, de nombre Marco, a subir al escenario para cantar el clásico “El Rey”, tema de Vicente Fernández.

El fan interpretó la canción con seguridad, y Majo lo acompañó durante algunos fragmentos, lo que desató aplausos y ovaciones por parte del público. Al finalizar, se abrazaron y ella le agradeció su participación.

Sin embargo, cuando Marco le pidió interpretar otra canción, Majo respondió con firmeza, aunque mantuvo un tono amable.

“Dice que le gustaría cantar otra canción, pero le digo que es mi show. Ya, vente”.

Acto seguido, lo condujo hasta las escaleras para que bajara del escenario. Entre los asistentes, solo se escucharon risas y silbidos, sin señales de incomodidad.

Majo Aguilar, en su concierto de Palenque, Chiapas, subió a un fanático al escenario. Foto: Vía TikTok.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Si bien hubo algunos comentarios que cuestionaron la actitud de la cantante, la mayoría de los usuarios en redes la defendieron y coincidieron en que manejó la situación con profesionalismo.

“Ya con dejarlo cantar una fue suficiente, ya se quería quedar toda la noche”“Si quiere cantar más, que haga sus propios conciertos”“Obvio la gente pagó por ver a Majo, no al fan”“Quieren hacerla quedar mal, pero actuó bien”“Majo, te regaló un minuto... ya párale”

La reacción general fue de respaldo a Aguilar, mientras que otros criticaron la insistencia del joven por querer continuar en el escenario.

Majo Aguilar dedica mensaje a Chiapas

El momento incómodo, no detuvo a la cantante de agradecer el cariño del público chiapaneco. En su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que expresó su aprecio por el estado.

“Ya van siete veces que me presento este año con ustedes... ¡siete! Su calidez y alegría me iluminan el alma”, escribió.

También mencionó lo mucho que disfruta cada visita, tanto por la gente como por la belleza natural y la comida local.

“Es un estado que amo por lo verde y floreado de su tierra, y por los nuevos platillos que pruebo en cada visita. Los adoro a ustedes, gente valiente y de sonrisa grande. Gracias, queridos chiapanecos. Puro amor siempre. ¡Nos vemos muy pronto de vuelta!”.