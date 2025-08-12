Más Información

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

Orgasmo femenino en el centro de la literatura; colectivo presenta antología para derribar prejuicios

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”: Xokonoschtletl Gómora

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”: Xokonoschtletl Gómora

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Sin respuesta, dudas sobre la operación de la política cultural internacional

Sin respuesta, dudas sobre la operación de la política cultural internacional

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

No todos los días un fan tiene la oportunidad de cantar junto a su artista favorito, pero en el caso de , esa espontaneidad en el escenario terminó con un recordatorio claro: “Es mi show”. Así fue el momento que sorprendió a los usuarios en redes sociales tras su reciente presentación en Chiapas.

El fin de semana, la hija de Antonio Aguilar Jr. se presentó en la Feria Santo Domingo de Guzmán, en Palenque, donde se entregó por completo a su público. En un momento del show, invitó a un joven de la audiencia, de nombre Marco, a subir al escenario para cantar el clásico “El Rey”, tema de Vicente Fernández.

El fan interpretó la canción con seguridad, y Majo lo acompañó durante algunos fragmentos, lo que desató aplausos y ovaciones por parte del público. Al finalizar, se abrazaron y ella le agradeció su participación.

Lee también

Sin embargo, cuando Marco le pidió interpretar otra canción, Majo respondió con firmeza, aunque mantuvo un tono amable.

“Dice que le gustaría cantar otra canción, pero le digo que es mi show. Ya, vente”.

Acto seguido, lo condujo hasta las escaleras para que bajara del escenario. Entre los asistentes, solo se escucharon risas y silbidos, sin señales de incomodidad.

Majo Aguilar, en su concierto de Palenque, Chiapas, subió a un fanático al escenario. Foto: Vía TikTok.
Majo Aguilar, en su concierto de Palenque, Chiapas, subió a un fanático al escenario. Foto: Vía TikTok.

Lee también

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Si bien hubo algunos comentarios que cuestionaron la actitud de la cantante, la mayoría de los usuarios en redes la defendieron y coincidieron en que manejó la situación con profesionalismo.

“Ya con dejarlo cantar una fue suficiente, ya se quería quedar toda la noche”“Si quiere cantar más, que haga sus propios conciertos”“Obvio la gente pagó por ver a Majo, no al fan”“Quieren hacerla quedar mal, pero actuó bien”“Majo, te regaló un minuto... ya párale”

La reacción general fue de respaldo a Aguilar, mientras que otros criticaron la insistencia del joven por querer continuar en el escenario.

Lee también

Majo Aguilar dedica mensaje a Chiapas

El momento incómodo, no detuvo a la cantante de agradecer el cariño del público chiapaneco. En su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que expresó su aprecio por el estado.

“Ya van siete veces que me presento este año con ustedes... ¡siete! Su calidez y alegría me iluminan el alma”, escribió.

También mencionó lo mucho que disfruta cada visita, tanto por la gente como por la belleza natural y la comida local.

“Es un estado que amo por lo verde y floreado de su tierra, y por los nuevos platillos que pruebo en cada visita. Los adoro a ustedes, gente valiente y de sonrisa grande. Gracias, queridos chiapanecos. Puro amor siempre. ¡Nos vemos muy pronto de vuelta!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3. Foto: Captura de pantalla / Tiktok Abelito oficial

“No, no Abelito”: el momento incómodo que generó críticas en La Casa de los Famosos 3

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertosFoto: AP

El momento insólito en el concierto de Jennifer López que dejó a todos boquiabiertos

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian celebra a Kylie Jenner con revelador top de ‘hilos’ y cuero

¿Habrá batalla legal? Cazzu responde si pedirá más pensión a Christian Nodal para su hija. Foto: The Grosby Group

¿Habrá batalla legal? Cazzu responde si pedirá más pensión a Christian Nodal para su hija

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO