Majo Aguilar es firme a la hora de asegurar que, si tiene fans que la siguen en redes, pero que usan la plataforma para insultar a otros, especialmente, a los miembros de la comunidad LGBT+, entonces pueden dejar de seguirla.

Este fin de semana, la cantante de regional mexicano sorprendió con una fotografía que plubicó desde el hospital.

La nieta de don Antonio Aguilar explicó que, si tuvo que ser internada de última hora, fue debido a una crisis gastrointestinal.

No perdió la oportunidad de mostrar su apoyo incondicional a la comunidad LGBT+ que, ese día, marchaba y celebraba por las calles por el respeto que merece la diversidad sexual.

Por ello, en la misma foto donde se muestra hospitalizaba, la joven cantante mostró que tenía una pegatina, en forma de corazón y con los colores de la bandera LGBT+, colocadaen una de sus manos.

Y, aunque Majo esperaba que la reacción de sus fans fuera positiva, al aseverar la frustración que la albergaba, por no poder honrar la fecha como era merecido, varios de sus seguidores no tomaron positivamente el mensaje del post.

En la publicación, así como muestras de apoyo y deseos para su pronta recuperación, también hubo comentarios en donde sus fans amagaban con dejarla de seguir, debido a su apoyo a la diversidad.

Estos son algunas de las manifestaciones negativas de sus seguidores:

"No mam*s, te me caíste, yo respeto, pero a estos, nel... quiren ser el centro de atención".

"Todo bien, hasta que puso su sticker, adiós apoyo a Majo".

"Bloqueada".

"Admiraba cómo cantabas, pero ya no me interesa seguirte".

"Ojalá salgas con una nueva mentalidad del hospital".

Pese a este tipo de reacciones, la cantante se mantiene firme ante sus convicciones y, ahora, que su salud está mejorando, reflexionó acerca de la poca tolerancia y empatía que aún predomina en la sociedad.

"Honestamente, sí me sorprendió mucho que hubiertan tantos comentarios, tan negativos, no porque me afecten a mí, sino porque afectan a una sociedad".

Sin titubeos, Aguilar expresó que, en sus redes sociales, no es bienvenida ninguna persona que irrespete a los demás pues, para ella, el respeto es un valor fundamental.

"Siempre he sabido, no creído, que respetar a los demás y, enfocarse en lo que hace uno, es lo que nos da paz; la comunidad recibe, la comunidad abraza, claro que siempre voy a defender a la comunidad; si son groseros, no son bienvenidos".

