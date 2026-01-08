Leonardo Aguilar repartió roscas por el Día de Reyes a familias de Tayahua, Zacatecas, un gesto que, aunque fue bien recibido por los habitantes, desató críticas en redes sociales.

El hijo menor de Pepe Aguilar fue captado junto a su madre, Aneliz Álvarez, entregando cajas de pan y algunos juguetes a niños del poblado.

En los videos que circularon en plataformas digitales se observa a Leonardo deseando un feliz año a la gente, con una actitud cercana y amable, mientras su madre aparece sonriente durante la convivencia.

Aunque Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal no estuvieron presentes, usuarios cuestionaron las intenciones de la familia, señalando que estos actos buscarían frenar la polémica que los ha rodeado tras el matrimonio de la intérprete de "La llorona" con el sonorense.

“Pues ahorita por lo de la funa, pero antes ni miraban el piso donde pasaban”, “solo lo hacen para que la gente no los critique”, “todo es estrategia”, “tratan de limpiar su imagen”, “parecen políticos en campaña”, “pura publicidad” y “nunca lo habían hecho”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Pese a la sorpresa y las críticas de algunos internautas, la familia Aguilar ha realizado este tipo de acciones desde hace varios años, como parte de una tradición en fechas especiales, lo cual también fue destacado por otros internautas en TikTok que salieron en defensa de la dinastía y agradecieron los detalles entregados en la comunidad de San José de Tayahua.

El poblado se encuentra cerca del rancho El Soyate, propiedad de los Aguilar.

Cabe recordar que en diciembre pasado la familia también fue blanco de críticas tras repartir juguetes el 25 de diciembre, luego de que usuarios consideraran inapropiada la forma en que entregaron los obsequios desde camionetas, sin descender para darlos directamente en mano.

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha respondido a los comentarios negativos.

Mientras tanto, y al margen de la polémica, Leonardo Aguilar se muestra enfocado en sus proyectos, pues recientemente compartió una fotografía en redes sociales acompañada del mensaje: “Empezando el año con todo. Ya verán. ¡Muero por ir a cantarles!”.

