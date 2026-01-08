Más Información

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

repartió roscas por el a familias de Tayahua, Zacatecas, un gesto que, aunque fue bien recibido por los habitantes, desató críticas en redes sociales.

El hijo menor de Pepe Aguilar fue captado junto a su madre, , entregando cajas de pan y algunos juguetes a niños del poblado.

En los videos que circularon en plataformas digitales se observa a Leonardo deseando un feliz año a la gente, con una actitud cercana y amable, mientras su madre aparece sonriente durante la convivencia.

Aunque Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal no estuvieron presentes, usuarios cuestionaron las intenciones de la familia, señalando que estos actos buscarían frenar la polémica que los ha rodeado tras el matrimonio de la intérprete de "La llorona" con el sonorense.

Lee también:

“Pues ahorita por lo de la funa, pero antes ni miraban el piso donde pasaban”, “solo lo hacen para que la gente no los critique”, “todo es estrategia”, “tratan de limpiar su imagen”, “parecen políticos en campaña”, “pura publicidad” y “nunca lo habían hecho”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Pese a la sorpresa y las críticas de algunos internautas, la familia Aguilar ha realizado este tipo de acciones desde hace varios años, como parte de una tradición en fechas especiales, lo cual también fue destacado por otros internautas en TikTok que salieron en defensa de la dinastía y agradecieron los detalles entregados en la comunidad de San José de Tayahua.

El poblado se encuentra cerca del rancho El Soyate, propiedad de los Aguilar.

@matilde.garcia.s #Leonardo Aguilar bonita acción regalo roscas de reyes #zacatecas #fyp #viral ♬ sonido original - Chismesito con Matty

Lee también:

Cabe recordar que en diciembre pasado la familia también fue blanco de críticas tras repartir juguetes el 25 de diciembre, luego de que usuarios consideraran inapropiada la forma en que entregaron los obsequios desde camionetas, sin descender para darlos directamente en mano.

Hasta el momento, la familia Aguilar no ha respondido a los comentarios negativos.

Mientras tanto, y al margen de la polémica, Leonardo Aguilar se muestra enfocado en sus proyectos, pues recientemente compartió una fotografía en redes sociales acompañada del mensaje: “Empezando el año con todo. Ya verán. ¡Muero por ir a cantarles!”.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Tomada de redes sociales @angela_aguilar_

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, debuta como modelo estrella de Rihanna

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, desafía a su padre y debuta como modelo estrella de Rihanna

¿Harry y Jennifer Lopez Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos. Fotos: AP

¿Harry y Jennifer Lopez? Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

[Publicidad]