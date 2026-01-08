Más Información

y Kenia Os pasaron románticos días en Aspen, un famoso pueblo montañoso en Colorado, Estados Unidos, conocido mundialmente por ser un destino de lujo para esquiar en invierno y disfrutar actividades al aire libre como senderismo en verano.

La parejita, que está por cumplir un año de noviazgo, presumió momentos juntos y emocionó a sus millones de seguidores quienes piden no solo boda para este 2026, sino un que le salió "un bebé" como resultado de un juego premonitorio.

Cupido comenzó a hacer de las suyas desde julio de 2024, cuando Hassan Kabande Laija, el verdadero nombre del cantante, y Kenia Os colaboraron en el tema "Tommy y Pamela".

Aunque en un inicio se manejaron con salidas discretas y sin conformar la relación, ésta se oficializó el 25 de mayo de 2025 con publicaciones en Instagram de ambos, incluyendo un beso público en un concierto de Peso Pluma en el Sueños Musical Festival.

Fotos románticas en las que presumen viajes y regalos han rodeado su relación; Peso Pluma calificó recientemente a Kenia como "el ángel más bello" en un mensaje de Año Nuevo, y destacó cómo la cantante transformó su 2025.

En este viaje a Apen, la parejita presumió un muñeco de nieve, abrazos y besos en medio de paisajes invernales de ensueño: llamó la atención una foto en la que aparecen acostados juntos usando las mismas pijamas.

Kenia Os y Peso Pluma presumen en redes su muñeco de nieve.
Kenia Os y Peso Pluma, ambos de 26 años, disfrutaron de unas frías vacaciones juntos en Aspen, previo a su primer aniversario como pareja.
Antes de Kenia Os, Peso Pluma tuvo varios romances, el más mediático fue el que sostuvo con la cantante argentina Nicki Nicole en 2023, el cual terminó en febrero de 2024 tras hacerse viral un un video de él con otra mujer en el Super Bowl.

