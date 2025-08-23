Más Información

Aunque muchos celebran y presumen el amor entre , la cantante aclaró que no tienen planes de casarse por el momento y pidió respeto por el ritmo de su relación.

La pareja hizo público su romance en febrero de 2025 y, a lo largo de los meses, ha compartido momentos especiales juntos, tanto en redes sociales como en eventos públicos y viajes alrededor del mundo.

En junio, surgieron rumores sobre un posible compromiso matrimonial cuando los fanáticos notaron que la intérprete de “Mamita Rica” lucía un anillo sospechoso en su mano izquierda. Las fotos, tomadas durante una de sus travesías, incluida una visita a una iglesia, alimentaron aún más las especulaciones.

Kenia Os y Peso Pluma suelen viajar juntos por el mundo. Foto: Instagram oficial.
Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, al ser cuestionada sobre si realmente planean caminar hacia el altar, Kenia Os respondió sonriente: “Ay, ¿por qué la presión a mí? A mí no me presionen, chicos.”

La cantante fue clara al explicar la etapa que viven actualmente: “La verdad estoy muy enamorada. Creo que es una relación en la que estamos muy comprometidos como pareja.”

Aseguró que simplemente están disfrutando de su noviazgo y que ambos, ella y Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, son conscientes de avanzar poco a poco. “La verdad es que nos amamos mucho y estamos disfrutando todos los días y cada momento”, agregó.

¿Kenia Os quiere ser madre junto a Peso Pluma?

Respecto a la posibilidad de formar una familia, Kenia expresó entre risas: “Dios, ¿qué preguntas chicos?” y añadió que sí se ve como madre en el futuro.

La cantante no pierde oportunidad en entrevistas para demostrar lo mucho que quiere a su novio, a quien incluso ha llamado su “Príncipe azul”.

Así se lleva Kenia Os con su suegra

Su relación ha llamado la atención porque se ha consolidado como una pareja estable, a diferencia de los romances anteriores de la voz detrás de “LADY GAGA”.

En junio, durante el cumpleaños número 26 de Peso Pluma, Kenia celebró junto a él y su familia, un momento que describió como muy emocionante. Al hablar de su suegra, Rubí Laija Díaz, expresó: “La amo. Me llevo increíble con ella, es súper linda conmigo. Nada, agradecerles a su familia que han sido súper lindos conmigo.”

Además, la describió como una mujer “encantadora”, mostrando la cercanía que ha logrado con ella.

