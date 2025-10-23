Más Información

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

Científico y artista, José María Velasco en el Kaluz

recibió una doble sorpresa durante a entrega de los Latin Billboard 2025. Y es que, no sólo fue el ganador del primer premio Vanguardia; sino que fue su novia, la también cantante Kenia Os, la encargada de dárselo.

Después de una extensa presentación en la que se reconoció su trayectoria musical, su éxito en la industria y el impacto que ha generado, Os pidió un aplauso para "su amor", quien, con una sonrisa de oreja a oreja y sobre todo muy ruborizado, subió al escenario.

Lee también

Entre los aplausos del público, un gran beso y varios "te amo", el intérprete "Ella baila sola" se dijo agradecido y muy feliz.

"Estoy orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer. Garcias Billboard, gracias al público", dijo.

Peso confesó que los organizadores le habían escondido la participación de Kenia en este momento tan importante de su carrera, pero, para demostrar el gran amor que le tiene a la joven, también le dedicó su reconocimiento.

"Gracias a esta bella mujer que me ha hecho un mejor hombre, un mejor ser humano, un mejor jefe, un mejor todo", agregó.

De inmediato, los asistentes gritaron al unísono: "¡beso, beso, beso!" y la pareja no dudó en complacerlos.

Por último, Hassan (su nombre real) dio las gracias a su género: los corridos urbanos y a México, un país que le ha dado todo: una carrera exitosa y al amor de su vida.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

[Publicidad]