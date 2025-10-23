Peso Pluma recibió una doble sorpresa durante a entrega de los Latin Billboard 2025. Y es que, no sólo fue el ganador del primer premio Vanguardia; sino que fue su novia, la también cantante Kenia Os, la encargada de dárselo.

Después de una extensa presentación en la que se reconoció su trayectoria musical, su éxito en la industria y el impacto que ha generado, Os pidió un aplauso para "su amor", quien, con una sonrisa de oreja a oreja y sobre todo muy ruborizado, subió al escenario.

Entre los aplausos del público, un gran beso y varios "te amo", el intérprete "Ella baila sola" se dijo agradecido y muy feliz.

"Estoy orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer. Garcias Billboard, gracias al público", dijo.

Peso confesó que los organizadores le habían escondido la participación de Kenia en este momento tan importante de su carrera, pero, para demostrar el gran amor que le tiene a la joven, también le dedicó su reconocimiento.

"Gracias a esta bella mujer que me ha hecho un mejor hombre, un mejor ser humano, un mejor jefe, un mejor todo", agregó.

De inmediato, los asistentes gritaron al unísono: "¡beso, beso, beso!" y la pareja no dudó en complacerlos.

Por último, Hassan (su nombre real) dio las gracias a su género: los corridos urbanos y a México, un país que le ha dado todo: una carrera exitosa y al amor de su vida.

