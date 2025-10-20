Peso Pluma sigue dando de qué hablar en el mundo de las redes sociales. Rolling Stone nombró su tema “Ella baila sola” como la mejor canción mexicana del siglo XXI. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por todos los usuarios.

El nombramiento de la revista causó polémica a través de X, donde diferentes usuarios debatieron sobre si el tema merecía ese reconocimiento, mientras otros lo rechazaron por pertenecer al género de los corridos tumbados.

Algunos mostraron su aprobación a través de sus publicaciones diciendo cosas como: “Tiene mejores”, “No ni la mejor canción de Peso Pluma”, “Ella baila sola fue un hitazo en su momento, pero hablando objetivamente no es la mejor de él. Dentro de lo que cabe que se pueda decir ‘mejor’, hablando de Peso Pluma”, comentaron los fans.

Otros mostraron su desaprobación diciendo: “Es Rolling Stone, son capaces de poner a Peso Pluma como rock”, “De Peso Pluma a dólar bolígrafo”, “Ella baila sola es un temazo, simplemente que Peso Pluma canta mal”, “Últimamente Peso Pluma ya no ha sacado buena música”, entre otros.

No es la primera vez que un artista urbano está en medio de la polémica, pues incluso el cantante Bad Bunny ha enfrentado diversas críticas, luego de ser nombrado el nuevo “rey del pop”.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, ha destacado en la escena musical ganando el Premio Grammy al Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano por su disco “Génesis”, estrenado en 2023.

Además, Peso Pluma aún aparece en el Top 50 de Spotify México, compartiendo su éxito junto a Neton Vega con el tema “Morena” y con canciones como “Hollywood”, que siguen viralizándose gracias a TikTok.