Los corridos tumbados ahora no solamente dominarán las listas musicales, sino también el mundo de la moda. Recientemente se dio a conocer que el cantante Peso Pluma será el primer embajador mexicano de la New York Fashion Week.

El anuncio de su elección ha generado opiniones mixtas; sin embargo, la decisión es definitiva. En esta ocasión, el intérprete de "Hollywood” participará en el lanzamiento de la temporada primavera-verano 2026.

¿Por qué Peso Pluma será embajador de México en la Fashion Week?

En la también conocida como Semana de la Moda, la estrella mexicana estará acompañada del presidente del CFDA, Thom Browne, y de los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, junto con los embajadores Anok Yai y Young Miko.

Su nombramiento se realizó por considerarlo un “símbolo” de la influencia de la música latina y de su creciente papel en la moda internacional.

"Este nombramiento marca un hito, convirtiendo a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda", señala el comunicado oficial.

La trayectoria de Peso Pluma

Desde su debut en 2020, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, ha llamado la atención del público con un éxito abrumador en plataformas como Spotify, donde suma más de 38 millones de oyentes mensuales.

El cantante originario de Guadalajara ha estado en importantes eventos y actuado en escenarios como el Governor’s Ball, los MTV Europe Music Awards y los VMAs, cautivando al público estadounidense.

Además, no solo ha conquistado Estados Unidos y México, sino también el mercado asiático, donde se ha viralizado en plataformas de streaming y redes sociales como TikTok y YouTube.

¿Cuándo será la Fashion Week 2025?

El evento de moda donde Peso Pluma estará participando se llevará a cabo del 10 al 16 de septiembre de 2025 y contará con las creaciones más recientes de marcas como Ralph Lauren y Marc Jacobs, así como de diseñadores emergentes.