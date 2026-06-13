Canadá recibe su primera Copa Mundial de la FIFA y lo hará con dos sedes: Toronto, con 6 partidos, y Vancouver, con 7 encuentros.

Esta última urbe, la más grande de la provincia de Columbia Británica y la tercera más poblada de Canadá, recibirá, a partir de hoy, juegos del combinado local, de las selecciones turca, australiana, catarí, egipcia, suiza, belga y neozelandesa.

Así que, si viajas a Vancouver y, de paso, te animas a vivir el ambiente del Mundial 2026, ten a la mano esta guía de destinos y experiencias.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Vancouver?

El epicentro futbolero en Vancouver es el Estadio BC Place (Vancouver Stadium durante el Mundial 2026), un recinto multiusos inaugurado en 1983 y remodelado en 2010.

Foto: Destination Vancouver

Destaca por su moderno techo retráctil sostenido por cables, el más grande en su tipo en el mundo.

Se encuentra en el centro de la ciudad y, a partir de hoy, será escenario de 7 encuentros mundialistas:

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13 de junio: Australia vs Turquía.

18 de junio: Canadá vs Catar.

21 de junio: Nueva Zelanda vs Egipto.

24 de junio: Canadá vs Suiza.

26 de junio: Nueva Zelanda vs Bélgica.

2 de julio: rivales por confirmar, pues serán los dieciseisavos de final.

7 de julio: rivales por confirmar, pues serán los octavos de final.

FIFA Fan Festival

Como en cada sede del torneo, se instala el FIFA Fan Festival, el festival oficial de la FIFA.

En Vancouver está en Hastings Park, un enorme parque con canchas deportivas, áreas verdes, jardines y el parque de atracciones Playland.

Foto: FIFA Fan Festival Vancouver

De acceso gratuito, cuenta con pantallas gigantes donde se transmiten los partidos, activaciones especiales (murales interactivos, retos de futbol, pintacaritas, etc.), opciones gastronómicas y una programación de conciertos con más de 120 artistas, incluidos Toque, Finger Eleven y Mötley Crüe.

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¿Qué novedades y experiencias mundialistas hay en Vancouver?

El icónico domo geodésico del museo de ciencias Science World se convirtió en una réplica gigante del balón oficial del Mundial 2026.

Foto: The Look Company

Dentro, se estrenó la exposición ‘Soccer & Technology from the FIFA Museum’: 5 salas con experiencias interactivas e inmersivas que explican el detrás de las transmisiones, el arbitraje, las jugadas y la innovación en el deporte.

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Si paseas por Granville Island, encontrarás una zona gratuita con transmisión de partidos, food trucks y beer gardens.

En The Shipyards también hay comida, espectáculos, bebidas y public viewings, aunque en este caso se enfoca especialmente en la selección de Canadá, al igual que en Canada House by Coca Cola, un mini fan fest dentro de Shark Club.

Foto: Destination Vancouver

La emblemática calle Granville, una de las más transitadas de Vancouver, tiene un tramo peatonal de 5 cuadras, donde hay zonas al aire libre, terrazas, vendedores de comida y entretenimiento en vivo.

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Por su parte, la aerolínea Seair Seaplanes ofrece The Beautiful Tour, un paseo en hidroavión (modelo de Havilland Beaver) con vistas fabulosas de las montañas de North Shore, las aguas de Deep Cove, el FIFA Fan Festival y el Estadio Vancouver.

Los alrededores de Vancouver

Al norte de la ciudad, dentro del popular Capilano Suspension Bridge Park se encuentra un famoso puente colgante de 137 metros de longitud y 70 de altura sobre el río Capilano, rodeado de espesos bosques y senderos ideales para tomar un respiro.

Foto: Capilano Suspension Bridge Park

Para el Mundial 2026, el parque lanzó la experiencia Canyon Kick-On: debajo del puente se colocó un balón gigante y las banderas de las 8 naciones que jugarán en Vancouver; además, se instalaron juegos interactivos y photo opportunities. Su restaurante Cliff House creó 8 platillos especiales en honor a los países que jugarán en la ciudad.

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Muy cerca, en la Montaña Grouse, famosa por su estación de esquí, se inauguró una emocionante montaña rusa alpina de 1,434 metros de longitud con curvas y velocidades de hasta 45 kilómetros por hora.

Foto: Grouse Mountain

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A un par de horas en auto de Vancouver, la región Valleys & Vineyards combina valles fértiles con más de 200 viñedos, huertos, campos de lavanda y productores de miel; asentamientos indígenas de las naciones Syilx Okanagan y Secwépemc; lagos glaciares; experiencias de aventura y paisajes semidesérticos.

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Foto: Destination Vancouver

¿Dónde comer en Vancouver durante el Mundial 2026?

La multiculturalidad de Vancouver también se refleja en su escena gastronómica, muy variada y reconocida a nivel mundial, especialmente por la Guía Michelin, que ha otorgado una estrella a 12 restaurantes.

Muchos de ellos son de comida japonesa (Sushi Masuda, Sushi Hyun, Masayoshi, Okeya Kyujiro y Sumibiyaki Arashi), aunque también hay de cocinas contemporánea (Barbara, Published on Main, Burdock & Co y AnnaLena), fusión (Kissa Tanto), francesa (St. Lawrence) y china (iDen & QuanJuDe Beijing Duck House).

Foto: Destination Vancouver

Entre los restaurantes nuevos en la ciudad, visita Violeté con platillos inspirados en Italia y España; Cream Pony en Main Street, con donas y pollo frito estilo sureño y BAM BAM, un espacio con diseño vanguardista inspirado en la nostalgia norteamericana y comfort food.

Estas son algunas de las experiencias, lugares y actividades que sucederán en Vancouver durante el Mundial 2026. Para más información, consulta el sitio web: destinationvancouver.com/fifa-world-cup-26

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