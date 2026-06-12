La atención del mundo estará, por poco más de un mes, en 16 ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, países anfitriones del Mundial 2026.

Mucho se ha hablado de los altos precios de los boletos y su baja disponibilidad, aunque hay una forma de conseguirlos de forma gratuita: reservando estancias en algunas propiedades de Airbnb, plataforma online de reservas de hospedajes.

¿En qué alojamientos de Airbnb se ofrecen boletos gratis del Mundial 2026?

Según un comunicado compartido por Airbnb, desde el 10 de junio, ciertos alojamientos en algunas de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 tendrán un beneficio sin costo para sus huéspedes: boletos gratuitos.

Foto: reisetopia. Unsplash

Ya sea en la aplicación o sitio web de la plataforma, las propiedades participantes están señaladas con un ícono de balón de futbol y la leyenda ‘Boletos gratis para la Copa Mundial de la FIFA 2026’ en la parte superior de la página del anuncio.

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Considera que, según el mismo comunicado, los hospedajes tienen un costo promedio de 385 dólares ($6,700 pesos mexicanos) por noche.

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¿Cuándo reservar para obtener boletos gratis del Mundial 2026?

Las reservas con boletos gratis del Mundial 2026 incluidos estarán disponibles durante junio y julio, aunque se manejarán diversas fechas acorde a las sedes y las etapas del torneo:

Fase de grupos: a partir del 10 de junio en Los Ángeles, Boston, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas.

Octavos de final: a partir del 18 de junio en Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas y Seattle.

Cuartos de final: a partir del 1 de julio en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Semifinales: a partir del 9 de julio en Dallas y Atlanta.

Final: a partir del 16 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

¿Cómo obtener boletos gratis del Mundial 2026 en reservas de Airbnb?

El mecanismo para obtener los boletos gratis es el siguiente:

Ingresa al sitio web o aplicación de Airbnb y reserva tu estancia en las fechas de los partidos que se jugarán en alguna de las sedes antes mencionadas.

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Foto: My Profit Tutor. Unsplash

Una vez que se confirmen los días, número de huéspedes y pago, se inlcuirá un boleto por persona, aunque esto dependerá de la disponibilidad.

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Si eres uno de los afortunados ‘ganadores’, los anfitriones se comunicarán para explicar el proceso de entrega.

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