Samsung se ha convertido en una de las marcas favoritas para quienes buscan un celular con buen rendimiento, cámaras de calidad y batería duradera sin gastar demasiado.

En Amazon México es posible encontrar modelos para todos los presupuestos y aprovechar el Hot Sale 2026, desde equipos ideales para el día a día hasta smartphones con funciones premium que destacan por su excelente relación calidad-precio.

Además de ofrecer diseños atractivos y pantallas AMOLED de gran calidad, muchos celulares Samsung incluyen conectividad 5G, almacenamiento amplio y actualizaciones constantes de Android, características que los han colocado entre los dispositivos más buscados del momento. Si estás pensando en cambiar de smartphone, estas opciones podrían convertirse en tu mejor compra del año.

Los mejores celulares Samsung calidad-precio en Amazon México

Samsung Galaxy-A07

Si buscas un smartphone económico para redes sociales, videos, llamadas y tareas del día a día, el Samsung Galaxy A07 destaca como una de las opciones más accesibles de Samsung. Su diseño delgado en color violeta claro le da un aspecto moderno y atractivo, mientras que su pantalla de 6.7 pulgadas ofrece una experiencia cómoda para ver contenido, navegar en internet o jugar ocasionalmente.

Este producto cuenta con una promoción del 32% de descuento, con un costo final de $1,499 pesos.

Samsung S25+ 5G - Mint

El Samsung Galaxy S25+ 5G en color Mint y con 512 GB de almacenamiento es uno de los smartphones más completos de la gama premium actual, ideal para quienes buscan potencia, diseño elegante y espacio de sobra para fotos, videos y aplicaciones. Su acabado verde menta le da un aspecto sofisticado y diferente, mientras que su construcción con Armor Aluminum y protección Gorilla Glass Victus 2 transmite sensación de alta gama desde el primer momento.

Esta pieza cuenta con una promoción del 17% de descuento, teniendo un costo de $17,799 pesos.

Samsung Galaxy S26 Ultra Violeta 512GB

El Samsung Galaxy S26 Ultra en color violeta y con 512 GB de almacenamiento es uno de los smartphones más avanzados de Samsung hasta ahora, pensado para quienes buscan potencia extrema, cámaras profesionales y funciones inteligentes impulsadas por Galaxy AI. Su diseño premium combina acabados elegantes con una enorme pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, ideal para gaming, edición de contenido, streaming y productividad.

Este dispositivo móvil tiene descuento del 34%, por lo que su precio final es de $24,999 pesos.