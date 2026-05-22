El italiano Carlo Petrini, fundador del movimiento Slow Food que promueve la cocina tradicional de calidad y la agricultura sostenible, murió a los 76 años, anunció su organización este viernes 22 de mayo.

Su legado transformó la manera de entender la alimentación al promover la cocina tradicional, la biodiversidad y la agricultura sustentable en más de 160 países

Leer también: Cuánto tiempo se deben remojar estos alimentos antes de cocinarlos

¿Cuál es el legado de Carlo Petrini?

Carlo Petrini fue un periodista y escritor de la región del Piamonte. Fundó el movimiento Slow Food en 1986, en protesta contra la apertura de los primeros restaurantes de comida rápida en ese país europeo.

Desde entonces, el movimiento se ha expandido por todo el mundo en su misión de promover la biodiversidad y fomentar un modelo alimentario saludable, que respete el medio ambiente y las culturas locales.

"El trabajo más importante que ha hecho Slow Food es devolver el concepto de gastronomía a su forma holística y multidisciplinaria. La idea de la gastronomía como algo que se reduce a recetas y estrellas Michelin es muy limitada", dijo Carlo Petrini en una entrevista con AFP en 2016.

En 2004, Petrini, a través de la organización Slow Food, fundó la Universidad de Ciencias Gastronómicas (UNISG) en Pollenzo, la cual es la primera universidad del mundo dedicada en su totalidad a la cultura agroalimentaria y la ecología.

En 2013, Petrini recibió el premio "Champion of the Earth" o "Campeón de la Tierra" que otorga el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dicho reconocimiento es considerado como el máximo galardón ambiental de la ONU.

Según la organización, Petrini murió el jueves por la noche en su casa en la localidad de Bra, en su Piamonte natal, en el norte de Italia.

Slow Food lo describió como un "visionario" que "dio vida a un movimiento global arraigado en los valores de una alimentación buena, limpia y justa para todos".

"Creía firmemente que los sueños y las visiones, cuando son justos, capaces de inspirar la participación colectiva y perseguidos con convicción, no son imposibles de alcanzar", apuntó Slow Food.

¿Qué es el movimiento Slow Food?

La propia organización describe Slow Food como un movimiento global integrado por grupos locales y activistas unidos por el objetivo común de garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos buenos, limpios y justos.

El movimiento fue fundado en Italia en 1986 y actualmente tiene presencia en más de 160 países.

En México, Slow Food mantiene una fuerte presencia. Distintos chefs son miembros del movimiento, siendo una de sus aliadas más prominentes Alicia Gironella De’Ageli, quien falleció en 2024. De igual manera, el país ha sido sede del Congreso Internacional de Slow Food.

Con información de AFP

Leer también: Los 7 nuevos restaurantes con una estrella Michelin en México en 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters