La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que su demarcación ha tenido más agua en el último año y esa ha sido la razón por la cual se han generado más fugas.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, recordó que la semana pasada se vivió una emergencia generada por la rotura de un tubo de agua potable de 48 pulgadas del tanque de La Estrella.

“Respondimos de forma inmediata, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, y pese a que esa fuga afectó a casi 60% de la población de la alcaldía, logramos atender la emergencia y el abasto del vital líquido a través de pipas”.

Lee también Recupera Iztapalapa suministro tras megafuga en Culhuacán; 90% de colonias ya tiene agua

Al ser cuestionada sobre el tema, la edil aseguró no han tenido problemas con el abasto de agua, pero con el plan de oriente del Valle de México del gobierno federal se trabajará un suministro aledaño a Iztapalapa, por lo que habrá una inversión muy significativa en el reforzamiento de la red hidráulica para evitar que se colapse la tubería cuando llegue más líquido.

“Hemos tenido más agua en Iztapalapa en el último año y también por eso se pronuncian mas fugas. Sí nos han entregado mas agua y hay que reconocerlo, aunque los pozos de extracción con los que contamos ya tampoco están rindiendo lo que esperaríamos. De los pozos se obtenían 2 mil 300 litros por segundo, ahora obtenemos mil 900 litros, va a la baja y cada vez con menor calidad el agua”, dijo.

Alavez Ruiz añadió que la Comisión Nacional del Agua destinó 350 millones de pesos para el reforzamiento del Colector Teotongo, obra que captará el agua de lluvia que baja de la Sierra de Santa Catarina y afecta a zonas de Iztapalapa y La Paz.

Aleida Alavez Ruiz compareció ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México. Foto: Especial

Además, dijo que se aumentó la captación del vaso regulador El Salado de 270 mil metros cúbicos a 400 mil, lo que reducirá el impacto de las lluvias en la zona oriente.

Respecto a las acciones para atender ese tema, la alcaldesa subrayó que construyeron 5 pozos de absorción y limpiaron 23 en esa zona. Mientras que el plan para el 2026 será construir 11 pozos más y limpiar otros 60.

“Con estas acciones aligeramos la carga del sistema del drenaje ordinario y abonamos a realimentar los acuíferos”, añadió.

Respecto a la mejora de servicios básicos, Alavez Ruiz aseguró que para este año se destinarán 150 millones para la rehabilitación y sustitución de la red de drenaje; 65 millones para la sustitución de la red de agua potable; 140 millones para la construcción y rehabilitación de pozos de absorción de aguas pluviales y 173 millones para la rehabilitación de la carpeta asfáltica y la atención de los baches.

“Esto representa que el 60% de los recursos destinados a obras se enfocarán a mejorar los servicios básicos de nuestra Alcaldía”, aclaró.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl