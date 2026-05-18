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La alcaldesa de Iztapalapa, , dio a conocer que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realiza trabajos de sustitución de la bomba del pozo de agua potable “Iztapalapa 1”, con el objetivo de restablecer el servicio de líquido en la zona.

Dicha bomba tuvo una falla eléctrica, por lo que se tiene que cambiar la bomba por una nueva.

Repara Iztapalapa bomba de pozo de agua; mantendrán reparto de pipas. Foto: Especial.
Repara Iztapalapa bomba de pozo de agua; mantendrán reparto de pipas. Foto: Especial.

“Informamos a todas las vecinas y vecinos de los barrios de Iztapalapa que este pozo, que es el 1, tiene ahorita un problema, lo están reparando, el que la bomba que succiona a más de 130 metros a profundidad el agua, para surtir a esta zona de agua está en reparación”, dijo.

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A través de sus redes sociales, precisó que mientras se concluyen las labores, la alcaldía mantendrá activo el operativo de para brindar apoyo a las familias que lo necesiten.

Para solicitar atención, pidió a la población comunicarse a la Dirección General de Servicios Urbanos al número: 55 5670 0737.

Ante esto, la edil pidió a la población tolerancia y comprensión en tanto se .

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