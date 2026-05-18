Una deflagración provocada por una falla en la conexión de un cilindro de gas movilizó este lunes a cuerpos de emergencia en la plancha del Zócalo capitalino, donde integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) mantienen un plantón.

De acuerdo con información de autoridades de la Ciudad de México, el incidente ocurrió mientras personas manifestantes preparaban alimentos al interior de una de las carpas instaladas en la Plaza de la Constitución. La falla en la manguera de un cilindro portátil de gas licuado generó un flamazo que dañó una estructura de aproximadamente cuatro metros cuadrados.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

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Paramédicos de la ambulancia 57 de la Cruz Roja atendieron a tres mujeres de 35, 47 y 71 años de edad, quienes presentaron lesiones de primer grado. Ninguna requirió traslado hospitalario.

Bomberos capitalinos realizaron la revisión de un cilindro de 20 litros para descartar riesgos adicionales, mientras personal de Protección Civil emitió recomendaciones sobre el manejo e instalación adecuada de conexiones de gas LP.

En tanto, policías de la SSC acordonaron la zona y resguardaron el cilindro involucrado mientras se desarrollaban las labores de seguridad y supervisión.

dmrr