Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres señalados por presuntamente agredir físicamente a dos policías de la corporación en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en el perímetro de la UPC Quetzal, en la colonia Degollado, cuando uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia y fueron alertados, vía radio, sobre un motociclista que había derrapado en el cruce de las calles Villa General Mitre y Morelos.

Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron el accidente y solicitaron apoyo médico para atender al lesionado. Sin embargo, familiares del motociclista comenzaron a agredir físicamente a los policías, entre ellos al director de la UPC Quetzal y a su escolta, por lo que fue necesario solicitar refuerzos.

Lee también Previo al Mundial, alcaldía Benito Juárez se consolida como potencia deportiva en la CDMX; objetivo es fomentar el deporte

Tras la llegada de más unidades y luego de un forcejeo, los oficiales lograron controlar la situación y detener a dos hombres de 21 y 33 años de edad. Durante una revisión preventiva, realizada conforme al protocolo policial, les fueron encontrados un teléfono celular y unos lentes de graduación pertenecientes a uno de los policías agredidos.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención a los dos uniformados lesionados. Uno de ellos presentó contusión frontal cigomática derecha, así como golpes en el codo y la rodilla derecha, por lo que requirió traslado hospitalario para recibir atención especializada. El segundo policía sufrió contusiones en la región occipital izquierda y en el brazo izquierdo, sin necesidad de ser hospitalizado.

La SSC informó además que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos para verificar que la actuación de los oficiales se haya realizado conforme a los protocolos establecidos.

dmrr