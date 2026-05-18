Culiacán, Sin.- Un juez de control y enjuiciamiento determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a los tres imputados por el presunto feminicidio de la joven Anahí Corina “N” de 29 años de edad y su acompañante, ante la solicitud de sus defensores de la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

Durante la audiencia inicial celebrada en la región sur del estado, los abogados de Héctor Luis “N”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”, solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se difirió para el día 21 de mayo, la continuación de la audiencia, pero ellos permanecerán en reclusión preventiva.

La Fiscalía General del estado dio a conocer que durante la audiencia inicial se imputaron los cargos por la presunta responsabilidad de los delitos de homicidio agravado y feminicidio, en eventos que tuvieron lugar en el municipio de Elota.

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Según las investigaciones, Anahí Corina “N”, hija de una maestra de un plantel educativo de la ciudad de Mazatlán y un acompañante viajaron al municipio de Elota para hacer entrega de un refrigerador que les solicitaron.

La pareja viajó con el refrigerador el dia 30 de abril pasado, por lo que al llegar al sitio indicado para su entrega, la pareja fue privada de su libertad por varias personas, presuntamente armados, los cuales se los llevaron con rumbo desconocido, por lo que se emitió una ficha de búsqueda de la joven.

El dia primero de mayo, en la zona de la bahía de Ceuta, en el municipio de Elota, la Fiscalía General del Estado reveló que se localizó el cuerpo del joven que acompañaba a la hija de la maestra, por lo que fue enviado al Servicio Médico Forense, para practicarle la necropsia de ley.

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Seis días después, el cuerpo de Anahí Corina “N”, de 29 años de edad, fue localizado a un costado de la autopista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de Elota, por lo que se complemento la carpeta de investigación sobre ambos homicidios.

Con trabajos de investigación, las autoridades judiciales lograron identificar a las tres personas que se presume engañaron a la pareja sobre una supuesta compra de un refrigerador y luego los privaron de la vida.

LL