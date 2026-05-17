Culiacán, Sin.- Los presuntos homicidas de la joven Anahí Corina “N” de 29 años de edad y su acompañante, cuyos cuerpos fueron localizados con seis días de diferencia y en puntos distintos del municipio de Elota, fuero detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y feminicidio, Héctor Luis”, Dimas “N” y Lander Antonio “N”, fueron recluidos en forma provisional y puestos a disposición del Juez de Control que los requirió, en espera de que se fije la fecha u hora de la audiencia inicial.

De acuerdo a las investigaciones, Anahí Corina “N”, hija de una maestra de un plantel educativo de la ciudad de Mazatlán y un acompañante viajaron al municipio de Elota para hacer entrega de un refrigerador que les solicitaron.

Lee también El horror de "Los Ardillos" en Chilpancingo: La decapitación del alcalde Alejandro Arcos Catalán como firma de la violencia

Al llegar al sitio indicado, la pareja fue privada de su libertad por varias personas, presuntamente armados, los cuales se los llevaron con rumbo desconocido el dia 30 de abril de este año, por lo que se emitió una ficha de búsqueda de la joven.

El dia primero de mayo, en la zona de la bahía de Ceuta, en el municipio de Elota, la Fiscalía General del Estado reveló que se localizó el cuerpo del joven que acompañaba a la hija de la maestra, por lo que fue enviado al Servicio Médico Forense, para practicarle la necropsia de ley.

Seis días después, el cuerpo de Anahí Corina “N”, de 29 años de edad, fue localizado a un costado de la autopista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de Elota, por lo que se complemento la carpeta de investigación sobre ambos homicidios.

Lee también Asesinan a policía estatal tras ataque armado en Ciudad Obregón, Sonora; no se reportan detenidos

Con trabajos de investigación, las autoridades judiciales lograron identificar a las tres personas que se presume engañaron a la pareja sobre una supuesta compra de un refrigerador y luego los privaron de la vida.

LL