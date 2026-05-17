Recientemente, el nombre de "Los Ardillos" volvió al ojo público, luego de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportara el desplazamiento de 96 personas de Chilapa, Guerrero, debido a un asedio en la zona entre ese grupo criminal y "Los Tlacos".

Los Ardillos, una organización criminal oriunda de Quechultenango, Guerrero, ha tenido control territorial caracterizado por grandes actos violentos, que van desde la decapitación de un alcalde de Chilpancingo hasta desapariciones y múltiples asesinatos.

Guerrero es la entidad más peligrosa para el ejercicio de la función pública en el país, según el registro “Votar entre Balas”, de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político; de 2018 hasta enero de 2026 van 306 ataques como amenazas, desapariciones, secuestros y asesinatos.

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conflicto entre Los Ardillos y Los Tlacos. Imagen: ARCHIVO EL UNIVERSAL

La brutal violencia de "Los Ardillos"

El 6 de octubre de 2024, con tan solo seis días en el puesto, fue asesinado Alejandro Arcos Catalán, el entonces edil de Chilpancingo.

El perredista se encontraba entregando ayuda a los damnificados por el huracán John, en la comunidad de Tepechicotlán, junto con 18 escoltas, colaboradores y su equipo de Comunicación Social.

Al atravesar el poblado de Petaquillas, se comunicó con Germán Reyes Reyes, a quien él mismo había nombrado tres días antes como secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, pues Ulises Hernández Martínez, capitán del Ejército y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, quien ocuparía el cargo, fue asesinado ese mismo 3 de octubre.

En el cruce de Tepechicotán, Arcos Catalán descendió de su vehículo, comentó que desde ese punto iría solo a llevar la ayuda, dejando atrás a sus escoltas. Se desconoció su paradero hasta horas más tarde, cuando el mismo hermano del alcalde notificó que habían encontrado el cuerpo decapitado del edil.

Alejandro Arcos Catalán durante un acto de campaña en su segundo intento por ser alcalde de Chilpancingo. Foto: Especial

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El cadáver del alcalde fue abandonado a las 4:40 de la tarde en una camioneta; su cuerpo permaneció en el asiento del copiloto, mientras que su cabeza fue colocada en el toldo de la unidad.

Los hechos ocurrieron frente al hotel Real Morely y fueron realizados por dos hombres: uno conducía la furgoneta y el otro lo seguía en una motocicleta. Cuando el conductor del auto descendió, dejó la cabeza de Alejandro Arcos en el toldo; posteriormente, se marcharon en la moto, de acuerdo con las grabaciones del alojamiento.

En la conferencia matutina del 8 de octubre, Omar García Harfuch, secretario de la SSPC informó que el edil "no contaba con protección de la Guardia Nacional", pero tampoco la había solicitado.

Crimen permanece la impunidad

A un año con siete meses del brutal asesinato, la Fiscalía General Estatal solo ha detenido a Germán Reyes Reyes, el entonces encargado de seguridad de Chilpancingo.

El alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, llevaba solamente seis días en el cargo cuando fue decapitado, el 6 de octubre del 2024. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL y CUARTOSCURO

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En la audiencia contra Reyes realizada el 23 de septiembre, se presentaron cuatro pruebas en su contra: un correo anónimo, una llamada, el testimonio de un comerciante e información en redes sociales.

El correo anónimo sostenía que un policía municipal escuchó que Reyes instruyó a "El Michoacano" a asesinar al edil, pues este se había negado a otorgar cargos a "Los Ardillos".

Por otro lado, la llamada que sostuvieron el día del asesinato fue usada por la fiscalía, porque, según la geolocalización del jefe de seguridad, se encontraban cerca de Petaquillas. Sin embargo, esto se debía a que Reyes vivía cerca de ahí.

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En cuanto al comerciante Cándido Pila Domitilo, declaró que escuchó que El Michoacano llamó a Reyes Reyes para avisarle que su orden (el asesinato de Arcos) se había cumplido. Esto ocurrió cuando el michoacano y el Jimmy, los presuntos autores materiales, habían "levantado" a Cándido por no pagar su extorsión por uso de piso. El vendedor fue encontrado sin vida casi dos semanas después de la audiencia, el 6 de noviembre, dentro de una vivienda, en avanzado estado de descomposición.

De igual manera, se vinculó a proceso a Germán Reyes Reyes como probable autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Chilpancingo. | Foto: iStock.

Finalmente, en redes sociales se encontraban publicaciones que relacionaban a Reyes con Los Ardillos, no obstante, se realizaron desde un perfil falso.

Germán Reyes Reyes fue vinculado a proceso como probable autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Chilpancingo. De acuerdo con la jueza de control y enjuiciamiento, Yolanda Mora Silva, “la investigación de la fiscalía es mínima, pero hay elementos de la probabilidad" de la participación del exjefe de seguridad.

Con información de Arturo de Dios Palma, Pedro Villa y Caña, Eduardo Dina y Salvador Corona.

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